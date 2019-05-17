2019-05-17T17:02:14+03:00
Общество

Совет директоров «Ростелекома» дал рекомендации по дивидендам по итогам 2018 года на годовом общем собрании акционеров

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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, сообщает о том, что совет директоров утвердил повестку годового общего собрания акционеров (ГОСА), дал рекомендации по дивидендам по итогам 2018 года, а также утвердил список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию.

Совет директоров рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 6 961 млн рублей. Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом:

по привилегированным акциям типа А Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию;

по обыкновенным акциям Общества в размере 2,5 рубля на одну акцию.

Совет директоров также определил 4 июля 2019 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

Таким образом, с учетом выплат промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года, общий объем средств, направленных на дивиденды за весь 2018 год, составит 13,9 млрд рублей (93% от чистой прибыли компании по МСФО) или 5 рублей на одну обыкновенную и 5 рублей на одну привилегированную акцию.

Совет директоров ПАО «Ростелеком» также утвердил следующие списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.

В списокдля голосования по выборам в совет директоров включены следующие кандидаты:

Аганбегян Рубен Абелович;

Аузан Александр Александрович;

Дмитриев Кирилл Александрович;

Златопольский Антон Андреевич;

Иванов Сергей Борисович;

Иванченко Алексей Александрович

Никифоров Николай Анатольевич;

Носков Константин Юрьевич;

Осеевский Михаил Эдуардович;

Семенов Вадим Викторович;

Яковицкий Алексей Андреевич.

По уставу «Ростелекома» совет директоров компании состоит из 11 членов.

В список по выборам в ревизионную комиссию включены следующие кандидаты:

Беликов Игорь Вячеславович;

Веремьянина Валентина Федоровна;

Дмитриев Антон Павлович;

Канцуров Андрей Николаевич;

Карпов Илья Игоревич;

Краснов Михаил Петрович;

Чижикова Анна Викторовна.

По уставу «Ростелекома» ревизионная комиссия компании состоит из 7 членов.

ГОСА состоится 14 июня 2019 года в Конгресс-центре Центра международной торговли по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд №4, 2 этаж, начало в 11 часов. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 20 мая 2019 года.

Материалы к ГОСА по итогам 2018 года размещены на официальном сайте компании по адресуhttps://www.company.rt.ru/ir/agm/events/gosa/detail/2018/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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