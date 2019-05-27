2019-05-27T13:57:01+03:00
Общество

Первый день без проспекта Победы в Липецке – мэрия ответила на жалобы о пробках

Запрещающие знаки поставили водителей в тупик, администрация откорректирует схему, возможно
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчане привыкают к закрытой магистралиЛипчане привыкают к закрытой магистралиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В минувшие выходные в Липецке полностью перекрыли часть проспекта Победы. Несмотря на многочисленные предупреждения и схемы с путями объезда, без пробок и негодования автомобилистов не обошлось. Напомним, что в мэрии решали закрыть несколько полос и растянуть ремонт на два этапа или закрыть полностью, но сделать быстро. В итоге выбрали последнее и участок от Кольцевой до площади Танкистов закрыли совсем.

Этим утром, 27 мая, прилегающие территории, а также 20 и 21 микрорайоны города встали в пробке. Проблема заключалась не только в перекрытом участке, но и в новых знаках, которые поставили на близлежащих дорогах, чтобы перенаправить поток.

Дорожники позаботились, чтобы весь немалый поток транспорта, который ранее принимал на себя проспект, не пошел через дворы, и установили множество запрещающих знаков. «Кирпичи» поставили водителей в тупик и вызвали массу негодования.

На закрытом участке уже сняли бордюры и заборы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На закрытом участке уже сняли бордюры и заборыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В итоге и.о. председателя департамента городского дорожного хозяйства заметил, что серьезных проблем нет, но схему движения, возможно, откорректируют.

– Главной задачей было сделать так, чтобы общественный транспорт ходил без задержек, – пояснил Николай Воронин. – Первый день показал, что жители смогли вовремя доехать до места работы. Личный транспорт – это уже второй вопрос. В любом случае пока рано что-то говорить. До 3 июня специалисты департамента будут мониторить дорожную ситуацию.

По поводу «кирпичей» пояснили, что это для безопасности людей, которые живут в домах в районе проспекта, и ни одного случайного знака там нет.

– Сотрудники нашего департамента пешком и на автомобилях проследовали от каждого дома и удостоверились, что выходы и выезды есть, – пояснил Воронин. – Ограничения призваны исключить возможность сквозного проезда. Ведь те же самые автолюбители периодически оставляют машины и превращаются в пешеходов. По дворам гуляют и дети, у которых сейчас начинаются каникулы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, скоро на ремонтируемом участке появятся три пешеходных перехода. Сейчас на проспекте уже сняли 1 км бордюров и половину ограждения, рабочие срезают старый асфальт и ставят желоб для ливневки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке мать невесты сломала ребра маме жениха и воткнула ей нож в бедро
Липчанин лишился 60 000, пустив в квартиру соседку-подростка
В Липецке айтишник выманил у женщины деньги за апгрейд компьютера
Вожатские сборы «Навстречу лету- 2019» прошли в ЛГПУ
Появилось видео, как в Липецке выкинули в реку мотоцикл
Пропавшая в Липецке школьница отсиживалась в чужой квартире
В центре Липецка утром кто-то выбросил мотоцикл в реку
В Липецке поймали женщину за рулем, которая ударила машину и скрылась
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Липчане на Урале хотели сдать в металлолом действующий газопровод за 4 млн. рублей
Наглый водитель в Липецке ударил машину и сбежал
В Липецке грабитель отнял у мужчины телефон
Глава Липецкой области Игорь Артамонов пробежал на полумарафоне 10 км
В Липецке пропала 13-летняя школьница
В Липецке трое школьников отогнули дверь и обокрали машину
В Липецке «девятка» попала под встречный «КамАЗ»
Велопарад под дождем в Липецке собрал 3000 участников
В Липецке наградили лучших полицейских-кинологов
В Липецкой области снижается количество прибыльных предприятий и растут долги по кредитам
Три дня в Липецке не будут продавать алкоголь из-за митингов и концертов
Служба статистики: средняя зарплата в Липецкой области более 33 000 рублей
В Липецке на все лето закроют часть улиц Скороходова и Толстого