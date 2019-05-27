Первый день без проспекта Победы в Липецке – мэрия ответила на жалобы о пробках

В минувшие выходные в Липецке полностью перекрыли часть проспекта Победы. Несмотря на многочисленные предупреждения и схемы с путями объезда, без пробок и негодования автомобилистов не обошлось. Напомним, что в мэрии решали закрыть несколько полос и растянуть ремонт на два этапа или закрыть полностью, но сделать быстро. В итоге выбрали последнее и участок от Кольцевой до площади Танкистов закрыли совсем.

Этим утром, 27 мая, прилегающие территории, а также 20 и 21 микрорайоны города встали в пробке. Проблема заключалась не только в перекрытом участке, но и в новых знаках, которые поставили на близлежащих дорогах, чтобы перенаправить поток.

Дорожники позаботились, чтобы весь немалый поток транспорта, который ранее принимал на себя проспект, не пошел через дворы, и установили множество запрещающих знаков. «Кирпичи» поставили водителей в тупик и вызвали массу негодования.

На закрытом участке уже сняли бордюры и заборыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В итоге и.о. председателя департамента городского дорожного хозяйства заметил, что серьезных проблем нет, но схему движения, возможно, откорректируют.

– Главной задачей было сделать так, чтобы общественный транспорт ходил без задержек, – пояснил Николай Воронин. – Первый день показал, что жители смогли вовремя доехать до места работы. Личный транспорт – это уже второй вопрос. В любом случае пока рано что-то говорить. До 3 июня специалисты департамента будут мониторить дорожную ситуацию.

По поводу «кирпичей» пояснили, что это для безопасности людей, которые живут в домах в районе проспекта, и ни одного случайного знака там нет.

– Сотрудники нашего департамента пешком и на автомобилях проследовали от каждого дома и удостоверились, что выходы и выезды есть, – пояснил Воронин. – Ограничения призваны исключить возможность сквозного проезда. Ведь те же самые автолюбители периодически оставляют машины и превращаются в пешеходов. По дворам гуляют и дети, у которых сейчас начинаются каникулы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, скоро на ремонтируемом участке появятся три пешеходных перехода. Сейчас на проспекте уже сняли 1 км бордюров и половину ограждения, рабочие срезают старый асфальт и ставят желоб для ливневки.