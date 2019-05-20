2019-05-20T13:12:56+03:00
Общество

Отрезок проспекта Победы в Липецке полностью зароют на ремонт в конце недели

Власти решили не оставлять полосы для автобусов, а закрыть проспект целиком
Лия МУРАДЬЯН
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Проспект Победы закроют в ночь на 26 маяПроспект Победы закроют в ночь на 26 маяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке определились со сроками и способом перекрытия проспекта Победы, где должна пройти масштабная реконструкция. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участок от площади Танкистов до Кольцевой закроют полностью в ночь на воскресенье, 26 мая. Напомним, что на ремонт этого участка уйдет около 406 млн. рублей.

В городском департаменте дорог уже просчитали, маршруты движения с учетом перекрытого отрезка и внесли некоторые изменения в знаках и светофорах на прилегающих улицах.

Так на светофоре на пересечении улиц Катукова и Меркулова появится дополнительная стрелка «поворот направо» – на Меркулова. На перекрестке Водопьянова и Берзина появится островок безопасности, через который можно будет развернуться. Также перенастроят светофор на перекрестке Папина и Водопьянова. А на пересечении Меркулова и Водопьянова появится дополнительная полоса для поворота направо – на Водопьянова. При этом перекроют выезды на улицу Папина с второстепенных дорог Водопьянова – в районе ТЦ «Октябрьский» и у магазина «Маэстро». ,

Также с воскресенья изменятся маршруты автобусов. Автобусы № 1, 8, 12, 27, 35, 36, 37, 50, 68, 308, 308К, 315, 320, 323, 323А, 324, 345, 347, 353, 378, минуя проспект Победы, поедут по улице Меркулова. № 68 и 324 вместо «Автовокзала» будут выезжать с остановки «Кольцевая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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