Электроснабжение коттеджного поселка обеспечили липецкие энергетики

Новый жилой микрорайон в пригороде Липецка обеспечил электроэнергией филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». Теперь 62 семьи смогут отпраздновать новоселье. Для этого энергетики построили воздушную линию электропередачи и установили новую трансформаторную подстанцию.

Ещё одним значимым технологическим присоединением стали работы по договору с Хмелинецким карьером. Он является фондообразующим для села Донского Задонского района Липецкой области. Предприятие производит строительный щебень, который применяется в дорожном и промышленном строительстве, технологический известняк для сахарной промышленности, флюсовый известняк для металлургической промышленности. Продукция расходится по всей центральной России. Сейчас карьер открывает цех по производству минерального порошка. Для его работы энергетики проложили кабельную линию, построили участок ВЛ 10 кВ 0,82 км, рассчитали и наладили релейную защиту и автоматику. В результате карьер обеспечен мощностью 1,3 мВт, которой хватит для электроснабжения мельницы, сушки, дробилки, транспортеров, склада хранения и освещения.

- Сегодня для технологического присоединения к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» достаточно сделать всего три действия, причем нет необходимости приезжать в офис компании лично. Первое – заявление:можно подать через личный кабинет клиента и интернетпортал компании, необходимые документы отправляются также в электронном виде. Второе – исполнение заявителем технических условий: можно также заказать в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в личном кабинете клиента. И последний шаг – это присутствие клиента на своем объекте непосредственно в момент технологического присоединения. Поскольку в нашей компании работают специалисты высокого уровня, то работы будут выполнены быстро и качественно, - рассказал об особенностях подключениях к электрическим сетям начальник управления технологических присоединений филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Эдуард Качура.

Всего же за три месяца Липецкэнерго выполнило 360 технологических присоединений общей мощностью 6,4 мВт. Для того, чтобы подать заявку на подключение к сетям, достаточно зарегистрироваться на сайте МРСК Центра https://lkk.mrsk-1.ru/.

Реклама Фото Липецкэнерго