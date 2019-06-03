НЛМК вложит миллиарды рублей в экологию региона

В Липецке прошел 17-й Международный металлургический саммит под эгидой Ассоциации «Русская Сталь». Саммит проходит в России с 2003 года и впервые за 16 лет столь значимое событие состоялось не в Москве, а на основной производственной площадке Группы НЛМК. На саммит приехали эксперты в области черной металлургии из десятков городов мира.

Четырехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития подписано!

Ключевым для региона событием стало подписание четырехстороннего соглашения о взаимодействии в сфере экологического развития между Группой НЛМК, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Липецкой областью. Документ в рамках реализации национального проекта «Экология» подписали президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках соглашения государство, власти региона и НЛМК объединят усилия для улучшения экологического благополучия Липецкой области.

– Совместная работа бизнеса и государства по достижению целей в сфере экологии, поставленных руководством страны – не просто продекларирована, – прокомментировала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. – Такая работа успешно осуществляется. Подписанное соглашение фактически даст старт реализации федерального проекта «Чистый воздух». Это первый в России пример государственно-частного партнерства в области улучшения качества окружающей среды за счет снижения выбросов.

НЛМК вложит 20 млрд рублей в природоохранные технологии

Согласно документу, НЛМК обязуется воплотить целый комплекс экологических проектов. Это модернизация и строительство нового оборудования, существенное сокращение общих выбросов в атмосферу и выбросов конкретных веществ, которые фиксирует Росприроднадзор. На эти цели в ближайшие 5 лет НЛМК направит свыше 110 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей пойдут непосредственно на природоохранное оборудование.

– При реализации проектов модернизации НЛМК используется принцип достижения уровня наилучших доступных технологий (НДТ), – отметил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. – НДТ – это самое эффективное оборудование и технические решения, которые позволяют обеспечивать минимизацию воздействия на окружающую среду. С 2000 года Группа НЛМК при росте производства стали снизила общие выбросы на 23%, был достигнут российский уровень НДТ. Целью на следующие пять лет является достижение уровня НДТ Евросоюза.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Представители Минприроды отметили, что к 2024 году совокупный объем выбросов в атмосферу от крупных промышленных российских городов должен снизиться на 22%. Всего по всей стране на эти цели затратят 500 млрд руб. Большая часть средств поступит от крупнейших градообразующих предприятий, таких как НЛМК.

– Задача обеспечения высоких стандартов экологического благополучия остается основным приоритетом государства, – прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Храмов. – Отрадно видеть, что бизнес активно откликается на экологические инициативы – уже подписано 7 соглашений по модернизации предприятий в городах-участниках проекта с владельцами крупнейших компаний России. Сегодня участником программы стал один из ключевых игроков металлургического рынка – Группа НМЛК. Именно так, в формате государственно-частного партнерства, мы добьемся реальных результатов по улучшению экологической обстановки в стране.

Новая фабрика повысит уровень рециклинга отходов

В ходе визита на производственные площадки НМЛК представители Минприроды и Росприроднадзора приняли участие в запуске новой фабрики по производству металлургических брикетов для доменных печей. Данный проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы.

Это собственная уникальная разработка компании. Идея принадлежит почетному металлургу РФ, советскому и российскому ученому, профессору и бывшему главному доменщику Новолипецкого комбината Ивану Курунову.

Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в ходе очистки доменного газа и улавливания коксовой и угольной пыли. В основе технологии производства брикетов – экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты будут использоваться как сырье в процессе выплавки чугуна и будут частично замещать первичное железорудное и угольное сырье. Мощность нового производственного комплекса составляет 700 000 тонн брикетов в год.

– С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов, – рассказал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин. – Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий в России и рассматриваем все проекты модернизации и нового строительства через призму НДТ. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность.

Председатель Совета директоров ПАО "НЛМК", президент Ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин.

Также для нового производственного комплекса смонтировали высокоэффективную пылегазоочистку, которая позволит избежать скопления пыли при перегрузке сыпучих веществ и обеспечит очистку воздуха на уровне НДТ. В этот проект вложили 3 млрд рублей, что позволило создать на НЛМК около 200 новых рабочих мест.

Непосредственно на сессии саммита говорили о роли черной металлургии в экономике страны, а также о достижениях и задачах, которые отрасль ставит перед собой. Председатель совета директоров Группы НЛМК, президент Ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин рассказал о роли черной металлургии в национальных проектах России.

– Высокая конкуренция на глобальном рынке стали стимулирует российские компании к внедрению лучших мировых практик и технологий, в результате чего повышается их конкурентоспособность, увеличивается размер налоговых платежей и снижается экологическая нагрузка, – отметил Владимир Лисин. – Вместе с тем, металлургические предприятия заинтересованы в активном участии в приоритетных национальных проектах. Как и всегда, металлургия – это базовая отрасль, от которой зависит большое количество сопутствующих отраслей: машиностроение, строительство, инфраструктурные проекты, автомобилестроение и так далее. Поэтому для нас крайне важно, как будет развиваться экономика страны и мы должны способствовать этому развитию.

Автор: Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.