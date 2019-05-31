Куришь сам – травишь других

О вреде табакокурения сегодня знают все, хотя когда тема «замыливается», то с проблемой вроде как свыкаешься. Но необходимо помнить, что последствия этой вредной привычки ужасны для здоровья - и курящего, и окружающих.

- По данным ВОЗ от курения табака ежегодно умирает 7 млн человек, и 900 тысяч из них - от пассивного курения. Это очень серьезная проблема и тема Дня без табака -2019 – именно «табак и здоровье легких», - отмечает главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

По исследованиям британских онкологов большое число людей, которые не курили, умирают от рака легких, потому, что живут среди курящих. И если последние, почувствовав ухудшение самочувствия, бегут «на рентген», то некурящие часто не обращают внимание на подкашливание. В итоге дело кончается неоперабельным случаем.

Вторичный табачный дым страшен развитием сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями иммунной системы, дыхательными расстройствами, в целом подтачиванием организма.

- Особенно опасно пассивное курение для детей, - поясняет Михаил Коростин. - Смоленские педиатры как-то исследовали причины астматического компонента у детей, в период зимнего подъема респираторных заболеваний. Выяснилось, что единственный признак, вызывающий астматический компонент – курение родителей. Дети очень чувствительны к смолам, пыли, оседающей в замкнутом пространстве квартиры на обоях, шторах, одежде. Сегодняшняя страшная цифра : в мире ежегодно умирают 165 тысяч детей, не доживших до 5 лет, именно от пассивного курения.

Ситуация с табакокурением в Липецкой области, как отметил главврач ЛОНД, за последние годы улучшается. Хорошо работает федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Только в минувшем году собрано около 1 млн руб. штрафов за его нарушение. Заметно снижается и число курящих. В 2008 г. их среди взрослого населения региона насчитывался 71% и было 30% курящих подростков. Зачастую в школьных классах отмечалось большее число курящих девочек. Постепенно, с вступление в действие федерального закона (плюс повышение акцизов и спад рекламы) количество курящих пошло на убыль. Сейчас в регионе уже 29% курящих взрослых и 14,4% подростков (с их представлениями о «взрослости» цифра снижается медленнее). Стало меньше проблем у терапевтов, люди стали больше прислушиваться к их советам, вести более здоровый образ жизни – это видно по результатам профосмотров и диспансеризации. Одна из основных причин отказа от курения – рост цен на табак и снижение его доступности. Разумеется, не дремлет и табачное лобби, пытаясь отстоять право оборудования курительных комнат в аэропортах, «поднимают тему» и рестораторы.

Какие же шаги может сегодня предпринять курильщик, решивший всерьез «завязать»?

- Собирающемуся покончить с вредной привычкой нужно обратиться в поликлинику, в каждой есть консультативный кабинет по отказу от курения, - разъясняет Михаил Коростин. – Можно обратиться и в кабинет медицинской профилактики по тел. 43- 00 -98, либо позвонить по бесплатному телефону «горячей линии» 8 800-200-0-200, где будет дана консультация по отказу от курения. Сейчас существует много хороших лекарств, методик, позволяющих окончательно отказаться от вредной привычки. Кстати, по данным опроса сейчас хотят (и настроены) бросить курить около 40 % курильщиков. В Липецкой области, к примеру, в минувшем году отказались бесповоротно от табакокурения около 1000 человек. Говоря о вреде табакокурения, нельзя не сказать о такой проблеме, как снюс (сосательный табак) и насвай (жевательный табак). Вред и губительные последствия от них несомненны - рак полости рта, страдают десны, зубы, пищевод, желудок… Здесь такое же токсическое воздействие табачных смол, как и при курении, причем всасывание происходит быстрее и сердечно-сосудистая система изнашивается в считанные месяцы. Так что с табакокурением, этим злом, курящим надо заканчивать – они губят и себя, и окружающих.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

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