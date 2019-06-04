2019-06-04T14:05:33+03:00
Экономика

Липецкие энергетики напоминают о правилах электробезопасности

В преддверии летних каникул филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" усиливает работу по профилактике детского электротравматизма
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В период летних каникул отсутствие должного контроля со стороны педагогов и родителей существенно увеличивает риск получения детьми и подростками тяжелых электротравм. Поэтому специалисты филиала регулярно проводят в образовательных учреждениях профилактические беседы с учащимися, где разъясняют правила поведения вблизи энергообъектов и предупреждают о смертельной опасности и уголовной ответственности при несанкционированном проникновении на энергообъекты.С начала года проведено более 50 уроков по электробезопасности в всех районах области.

Наибольшую угрозу жизни несут трансформаторные подстанции и линии электропередачи, расположенные в сельской местности и вблизи населенных пунктов. Липецкие энергетикистараются по максимуму обезопасить свои объекты: устанавливают стационарные замки, сигнализации на открывание дверей, камеры видеонаблюдения, размещают знаки безопасности. Так же специалисты проводят целевые проверки технического состояния электроустановок, питающих детские оздоровительные летние лагеря, санатории, базы отдыха и туризма на предмет соответствия требованиям безопасной эксплуатации. Производится ремонт и замена пострадавших от вандализма запирающих устройств, ограждений, восстанавливаются похищенные или испорченные знаки безопасности. Однако на 100% исключить возможность поражения электротоком невозможно. Поэтому главные профилактические мероприятия, по мнению энергетиков, связаны с регулярной воспитательной работой.

Специалисты Липецкэнерго продолжат вести информационно-просветительскую работу и во время каникул в летних оздоровительных лагерях. Вы можете пригласить энергетиков для проведения урока по электробезопасности, позвонив по телефонам отдела по связям с общественностью филиала 8(4742) 228-269 или 8(4742) 228-270.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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