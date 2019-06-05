Из кандидатов на должность мэра Липецка остались две женщины

В эту среду, 5 июня, в Липецком горсовете выступили все кандидаты на должность мэра – 6 человек. Напомним, что на после проверки документов из девяти кандидатов осталось семь, но Татьяна Нечаюк в последний момент отозвала свои документы.

В итоге программу по развитию Липецка на 5 лет представили Евгения Уваркина, Анатолий Ясенко, Тимур Иоселиани, Сергей Чуркин, Татьяна Трубачева и Дмитрий Голоскоков.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, конкурсная комиссия одобрила программы развития двух кандидатов: нынешней и.о. мэра Липецка Евгении Уваркиной и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева.

Выбор конкурсной комиссии прокомментировал председатель комиссии и вице-губернатор Александр Костомаров.

– Я всегда считал, что женщины боле ответственны и сегодня это подтвердилось, – отметил Александр Костомаров. – Концепции развития были наиболее проработаны у Евгении Уваркиной и Татьяны Трубачевой – были расставлены правильные приоритеты. глубокая проработка муниципальных программ и взаимодействие с федеральным центром. Уваркина говорила о том, чтобы привлекать федеральный центр для решения конкретных задач в муниципалитете. То же самое у Трубачевой – концепция была взвешенная и сбалансированная.

Последний этап по отбору градоначальника состоится на внеочередной сессии горсовета, 18 июня. Там на тайном голосовании депутаты выберут нового мэра Липецка.