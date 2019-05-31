Из конкурса на должность мэра Липецка выбыли два претендента – осталось 7

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-31T14:10:35+03:00

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В эту пятницу, 31 мая, в горсовете прошло первое заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры Липецка. Члены комиссии проверили документы претендентов и их соответствие требованиям конкурса. Напомним, что всего документы подали 9 человек, включая троих женщин, двоих безработных и бизнесменов.

По итогу заседания два кандидата выбили из гонки – это безработные Дмитрий Месяц, которые самый первый подал документы, и Роман Крысин. Как сообщили в пресс-службе горсовета, у Дмитрия Месяца не было ИНН, а у Романа Крысина – приложения к справке об отсутствии административных нарушений.

В итоге с следующий этап прошли семь человек:

Анатолий Ясенко – 33-летний заместитель главы Данковского района;

Тимур Иоселиани – 44-летний директор НОУД «Английский ХХI века»;

Сергей Чуркин – 38-летний начальник отдела одного из управлений «ЛГЭК»;

Татьяна Трубачева – 54-летняя заместитель главы Добровского района;

Татьяна Нечаюк – 47-летняя директор ООО «Флебос»;

Дмитрий Голоскоков – 47-летний начальник отдела в ООО «Промтехресурс»;

Евгения Уваркина – 45-летняя бывший руководитель ГК «ТРИО» и.о. мэра города.

Во вторник, 5 июня, кандидаты презентуют комиссии концепции развития Липецка на 5 лет. После чего отсеют еще 5 человек. На финишную прямую выйдут да претендента, одно их которых выберут на тайном голосовании 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU