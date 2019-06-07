2019-06-07T12:07:07+03:00
Происшествия

В Липецке задержали директора по строительству "Эксстроймаш"

Сергей Ельчанинов написал явку с повинной [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке задержали директора по строительству "Эксстроймаш"В Липецке задержали директора по строительству "Эксстроймаш"Фото: Лия МУРАДЬЯН
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В деле о мошенничестве руководства ОАО "Эксстроймаш" появился еще один фигурант. Директор по строительству Сергей Ельчанинов обвиняется в покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере - ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ.

Ельчанинов подписал фиктивные акты приемки выполненных работ по договорам на оказание, якобы, риэлторских услуг индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой. Женщина обязалась реализовать недвижимость в ЖК "Европейский" за 129 млн. рублей. В итоге, предпринимательница получила лишь часть от этой суммы. По версии следствия, полностью деньги не получилось вывести, так как в январе 2019 года "Эксстроймаш" признали банкротом.

Свою вину Ельчанинов признал, написал явку с повинной. Мужчину задержали. Ельчанинов сотрудничает со следствием и дает показания, после которых в деле могут появиться новые фигуранты.

Под домашний арест заключен бывший гендиректор компании Сергей Тонких. Председатель совета директоров "Эксстроймаш" Михаил Захаров и его бывшая супруга Олеся Захарова находятся в международном розыске. Им заочно избрана мера в виде заключения под стражу.

- Наложен арест на имущество Захарова и Захаровой, Тонких, - сообщил руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов. - Арестованы земельные участки, движимое и недвижимое имущество на сумму более 320 млн. рублей. Ведется строительство домов №8 и №9. Первый дом готов на 40%, дом №9 - на 60%.

Напомним, Михаил Захаров и Сергей Тонких договорились похитить деньги, поступившие от дольщиков ЖК "Европейский" в Липецке. Чтобы выйти сухими из воды, они с сентября 2014 по март 2016 года заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами. Так, было похищено более 70 млн. рублей. Следствие полагает, что из-за этих махинаций "Эксстроймаш" не смог достроить 4 многоэтажки, которые планировалось сдать в 2017-2018 годах. Потерпевшими по уголовному делу признали 1 846 липчан. Всего допросили 2 695 человек. В домах, рабочих кабинетах и офисах продаж фигурантов провели обыски. Правоохранители изъяли бухгалтерскую, проектно-сметну и строительно-техническую документацию, платежные документы. Проведены 14 судебных экспертиз.

В Липецке на имущество директоров "Эксстроймаш" наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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