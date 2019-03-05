В деле обманутых дольщиков в Липецке третий фигурант – рэелтор за 130 млн. рублей

В деле о мошенничестве с деньгами дольщиков в ОАО «Эксстройма» появился третий фигурант. Некая риэлтор ИП Олеся Захарова обошлась компании в колоссальную сумму. Ее услуги по продаже квартир в трех домах микрорайона «Европейский» оценили в 130 миллионов рублей. По данным следствия, фиктивный договор с Олесей на эту сумму заключил задержанный в январе депутат горсовета и бывший директор стройфирмы Сергей Тонких.

По договору риэлтор работала на фирму три года, с 2013 по 2016, сдавая акты приема работ. А по факту, как считает следствие, договор заключили только за тем, чтобы вывести деньги из «Эксстроймаш». Но перекинуть на риэлтора всю сумму не удалось, так как в январе этого года фирму признали банкротом.

Кстати, о возможных махинациях с участием бывших супругов Михаила и Олеси Захаровых дольщики писали еще летом 2017 года. Пост о том, как Олеся и ныне заочно арестованный Михаил искусственно банкротят фирму выкладывали на pikabu.

– К ОАО «Эксстроймаш» подаются исковые заявления со стороны аффилированных лиц, а именно родственников конечных бенефициаров, что свидетельствует о намерении не исполнять ранее взятые на себя обязательства – написал участник долевого строительства. – В частности ИП Захарова Олеся и Липецкое дорожно-строительное предприятие №1, фактически владельцем которого является депутат Захаров Михаил, подали иски в арбитражный суд о принудительном исполнении решений третейских судов на значительные суммы. Это сделано лишь ради того, чтобы искусственно создать значительную кредиторскую задолженность в пользу родственников владельца и аффилированных с ним компаний и не допустить взыскания денежных средств и имущества многочисленным обманутым дольщикам.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, Тонких и Захаровой вменяют покушение на хищение в особо крупном размере. Следствие добивается, чтобы реэлтора взяли под домашний арест.

Напомним, что потерпевшими по делу «Экстроймаш» признаны 1700 обманутых дольщиков. Задержанному депутату Сергею Тонких, помимо нынешнего эпизода, вменяют мошенничество в особо крупном размере на сумму около 30 млн. рублей. Но сумма не окончательная. Заочно арестованного и объявленного в международный розыск Михаила Захарова пока не нашли.