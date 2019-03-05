2019-03-05T11:28:54+03:00
Происшествия

В деле обманутых дольщиков в Липецке третий фигурант – рэелтор за 130 млн. рублей

В такую сумму обошлись «Эксстроймаш» услуги ИП Олеси Захаровой
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дольщики выходили на митинг с портретом Захарова осенью 2018Дольщики выходили на митинг с портретом Захарова осенью 2018Фото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В деле о мошенничестве с деньгами дольщиков в ОАО «Эксстройма» появился третий фигурант. Некая риэлтор ИП Олеся Захарова обошлась компании в колоссальную сумму. Ее услуги по продаже квартир в трех домах микрорайона «Европейский» оценили в 130 миллионов рублей. По данным следствия, фиктивный договор с Олесей на эту сумму заключил задержанный в январе депутат горсовета и бывший директор стройфирмы Сергей Тонких.

По договору риэлтор работала на фирму три года, с 2013 по 2016, сдавая акты приема работ. А по факту, как считает следствие, договор заключили только за тем, чтобы вывести деньги из «Эксстроймаш». Но перекинуть на риэлтора всю сумму не удалось, так как в январе этого года фирму признали банкротом.

Кстати, о возможных махинациях с участием бывших супругов Михаила и Олеси Захаровых дольщики писали еще летом 2017 года. Пост о том, как Олеся и ныне заочно арестованный Михаил искусственно банкротят фирму выкладывали на pikabu.

– К ОАО «Эксстроймаш» подаются исковые заявления со стороны аффилированных лиц, а именно родственников конечных бенефициаров, что свидетельствует о намерении не исполнять ранее взятые на себя обязательства – написал участник долевого строительства. – В частности ИП Захарова Олеся и Липецкое дорожно-строительное предприятие №1, фактически владельцем которого является депутат Захаров Михаил, подали иски в арбитражный суд о принудительном исполнении решений третейских судов на значительные суммы. Это сделано лишь ради того, чтобы искусственно создать значительную кредиторскую задолженность в пользу родственников владельца и аффилированных с ним компаний и не допустить взыскания денежных средств и имущества многочисленным обманутым дольщикам.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, Тонких и Захаровой вменяют покушение на хищение в особо крупном размере. Следствие добивается, чтобы реэлтора взяли под домашний арест.

Напомним, что потерпевшими по делу «Экстроймаш» признаны 1700 обманутых дольщиков. Задержанному депутату Сергею Тонких, помимо нынешнего эпизода, вменяют мошенничество в особо крупном размере на сумму около 30 млн. рублей. Но сумма не окончательная. Заочно арестованного и объявленного в международный розыск Михаила Захарова пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замдиректора энергетической компании застрелили в подъезде собственного дома в Орске
Киллер в плаще с капюшоном поджидал мужчину на лестничной клетке, выстрелил в упор и убежал, а потом вернулся, чтобы произвести контрольный выстрел. 38-летний энергетик скончался на месте [видео]
Крымский писатель, сын которого в Москве убил жену и сына: «Что там случилось, не знаю, но женщины иногда могут вывести из себя»
34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Липецке пропал парень с посттравматическим расстройством
Момент лобового ДТП под Липецком попал на видео
В Липецке посуточная аренда квартиры в 2,9 раза выгоднее долгосрочной
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк принял активное участие в проведении Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры»
Игорь Артамонов: "Мы сделаем все для решения проблем дольщиков"
В Липецке студенты расплатились в ресторане и на автозаправке чужой картой
Под Липецком вор украл из квартиры смартфон и бутылку бренди
В Липецке ищут 17-летнюю девушку из Тамбовской области
Липчанин украл машину, воспользовавшись забытыми в зажигании ключами
В Липецком районе сгорела «Лада Приора»
Под Липецком перевернулся «МАЗ» с песком
Липчанин получил 3 года за два ограбления офисов микрозйма
Ветреная погода с дождем и снегом продержится в Липецке до конца недели
На Масленицу под Липецком сожгут Белого Ходока
Игорь Артамонов – один из самых образованных губернаторов
Жадность довела автомобилиста до уголовной статьи о мошенничестве
В Липецке спилят более 1000 деревьев
В Липецке распустятся 1,5 миллиона цветов
В массовом ДТП под Липецком разбились около 10 машин
В Липецке после свадьбы отец жениха убил жену и тяжело ранил тещу
В Липецке задержали авиарейс в Москву
В Липецке иномарка влетела в "Ладу" и грузовик
"Иванушки International" поделились эмоциями от концерта в Липецке
Под Липецком вспыхнул жилой дом