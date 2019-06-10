За четыре месяца в Липецкэнерго поступило более 21 тысячи обращений потребителей

За период с января по май 2019 года в офисы обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» поступило 21468 обращений, что на 17 % выше аналогичного периода прошлого года. Из них 80 % (16745 шт.) обращений зарегистрировано от физических лиц, 20% (4723 шт.) от юридических.

Три тысячи обращений касались вопросов технологического присоединения. Свыше двух тысяч раз граждане обращались в Липецкэнерго по поводу оказания дополнительных услуг, среди которых наибольшей популярностью пользовалась услуга по установке и замене приборов учета - 989 обращений. По итогам четырех месяцев второй по популярности среди дополнительных услуг оказалась услуга по выполнению работ, относящихся к компетенции клиентов по техническим условиям, при осуществлении процедуры технологического присоединения – 807 заявок. По-прежнему востребованы такие услуги, как предоставление ресурсов, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, а также снятие ограничений по использованию земельных участков и организации систем наружного освещения.

Для удобства клиентов в Липецкэнерго действуют 18 офисов обслуживания потребителей в каждом районном центре области и один объединенный Центр обслуживания в Липецке. Оставить заявку на технологическое присоединение, предоставление дополнительных услуг, записаться на прием в офис обслуживания можно также на сайте МРСК Центра www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».

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