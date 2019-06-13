2019-06-13T12:52:40+03:00
Происшествия

Участника поножовщины в ночном клубе Ельца приговорили к колонии-поселения

Виталий Фалько уверял, что был вынужден обороняться [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Участнику драки с поножовщиной вынесли приговорУчастнику драки с поножовщиной вынесли приговорФото: скрин с видео
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В Липецке вынесли приговор по резонансному побоищу в ночном клубе Ельца «Ригель», где 8 июля произошла массовая драка с поножовщиной. Инцидент получил широкий резонанс после того, как в сети опубликовали видео той понажовщины, а также запись с больницы, где один участник драки пытался добить потерпевшего.

Драка в ночном клубе Ельца с поножовщиной.

Тогда один из участников конфликта, Виталий Фалько, отрезал Александру Чукардину ухо, а также ранил ножом в голову, лицо, шею, плечо и грудную клетку. Вред здоровью оценили, как средней тяжести.

После инцидента Виталий Фалько скрылся, его объявили в розыск. В августе 2018 года Фалько задержали силовики в Нижневартовске Тюменской области, доставили в Липецк и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 112 УК РФ – умышленное причинение вреда с применением оружия.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на суде обвиняемый выдвинул другую версию произошедшего. Виталий Фолько заявил, что изрезал потерпевшего из крайней необходимости, поскольку пытался защитить себя от нападения. Но государственный обвинитель опроверг эту версию.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, такие как положительные характеристики. В итоге Фалько приговорили к 1 году и 8 месяцев в колонии-поселении. Виновный не стал обжаловать решение суда, в настоящее время приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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