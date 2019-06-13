Липецкэнерго работает над повышением надежности электроснабжения региона

По статистике значительная часть технологических нарушений на энергообъектах происходит из-за падения веток и деревьев на провода из-за неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому содержание воздушных линий электропередачи в надлежащем состоянии на особом контроле Липецкэнерго.

С начала года расчищена территория общей площадью 217,57 гектара, на это потрачено7,75 миллионов рублей. До конца 2019 года энергетики филиала планируют расчистить 678 га. Это на 86 гектаров больше, чем годом ранее.

При расчистке просек липецкие энергетики применяют специальную технику – мульчеры, которые не только срезают деревья и кустарники, но и перемалывает их в щепу. Таким образом снижается риск возникновения низовых пожаров.

Липецкэнерго обращает особое внимание, что опиловка деревьев вблизи линий электропередачи 0,4 кВв городах и селах региона – это обязанность исполнительной власти. Федеральный закон № 131 возложил обязанность по организации благоустройства и озеленения территории именно на органы местного самоуправления. То есть администрации муниципальных образований должны спиливать деревья после согласования даты безопасного проведения работ с электросетевой организацией, а затем убирать остатки. Энергетики обращает внимание, что вырубка отдельно стоящих деревьев и их опиловка поможет избежать в будущем перебоев в электроснабжении из-за падения деревьев и веток на провода.

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