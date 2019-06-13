Липецкие энергетики позаботились о безопасных каникулах

Молодые специалисты липецкого филиала ПАО «МРСК Центра» в городском парке в игровой форме рассказали ребятам, как подружиться с электричеством и избежать неприятностей во время летних каникул.

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Маленькие непоседы умело преодолели «электрическую» полосу препятствий, решили все энергоребусы и загадки, а также смогли примерить костюм электромонтера. А самые активные проявили свою эрудицию в викторине о правилах поведения вблизи энергообъектов. Теперь ребята знают, что нельзя приближаться к подстанциям, рыбачить вблизи линий электропередачи, выучили наизусть знаки, которые предупреждают об опасности.

Закрепить же свои знания юным знатокам помогут полезные подарки энергетиков: «Азбука электробезопасности»,обучающие настольные игры и пазлы.

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- В проводах живет электричество, которое светит и включает дома компьютер. Его не увидишь и не услышишь, но оно очень опасно. Поэтому там, где ток, висят большие знаки с молниями. Играть рядом с этими знаками детям нельзя! – поделился новыми знаниями пятилетний участник энергопраздника Лев.

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