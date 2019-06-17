2019-06-17T17:31:06+03:00
Экономика

Лучшие энергетики центральной России и Приволжья продемонстрируют своё мастерство в Липецкой области

Стартовали соревнования профессионального мастерства энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В мероприятии принимают участие 20 команд. Соревнования рассчитаны на шесть дней. Каждая команда пройдет семь этапов: от знаний действующей нормативно-технической документации и тушения пожара на комплектной подстанции до замены дефектного изолятора на анкерно-угловой железобетонной опоре ВЛ 10 киловольт. Оценивает работу соревнующихся судейская коллегия, которой предстоит определить победителей, как в командной работе, так и в индивидуальном зачете. В июле победители будут участвовать в соревнованиях ПАО «Россети», которые пройдут в Ленинградской области.

.

.

На базе Липецкэнерго соревнуются бригады по ремонту и обслуживанию распределительной сети 0,4 – 10 кВ, которая подводит электроэнергию непосредственно в дома потребителей и социально-значимые объекты: школы, больницы, детские сады и др.

- Для энергетиков соревнования профмастерства это такая же ответственность, как и для профессиональных спортсменов. Сотрудники компании постоянно тренируются, оттачивают свое мастерство. Бригады в нештатных ситуациях должны действовать очень быстро, перерывы в электроснабжении, связанные с непогодой, подсчитываются до минуты. При этом, работа с электрооборудованием должна быть абсолютно безопасной как для членов бригады, так и для окружающих, т.е. задачи достаточно сложные, - объяснил цель проведения соревнований генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

.

.

Напомним, соревнования профессионального мастерства энергетиков «Россети Центра» и «Россети и Приволжья» проводятся ежегодно. Часть этапов базируется на типовых производственных задачах, которые стоят перед энергетиками в рамках повседневной деятельности по обеспечению надежного функционирования сетевого комплекса в зоне своей ответственности и технологическому присоединению потребителей. На других этапах командам предстоит продемонстрировать умение оперативно действовать в экстренных ситуациях.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Липецкэнерго работает над повышением надежности электроснабжения региона
За четыре месяца текущего года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» расчистили от деревьев и кустарников больше 217 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи
Игорь Маковский: «Борьба с хищениями электроэнергии – один из приоритетов нашей деятельности»
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за четыре месяца 2019 года
Новости 24
Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке
Во вторник в Липецке до +29 и гроза
В день выпускного в Липецке перекроют часть центральных улиц
В пищеблоке школы Липецка нашли кишечную палочку
Во вторник 7 улиц Липецка останутся без воды, 32 - без света
С начала лета в Липецке утонули 4 человека
Акция «Свеча памяти» пройдет в Липецке вечером 21 июня
Липчан возмутило состояние водителя детского паровозика
В Липецке столкнулись автобус, грузовик и две легковушки
Под Липецком пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
В Липецке на маршрутах №3, 11 и 28 станет больше автобусов
Липецкий конноспортивный клуб просит президента о помощи через «Прямую линию»
В ДТП с тремя машинами под Липецком погиб водитель «Гранты»
«СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
Под Липецком водитель «Шевроле» сбил насмерть 5-летнего ребенка на велосипеде
Игорь Артамонов: «Мы должны вернуть липчанам уверенность в завтрашнем дне»
Ночью в Липецке «Волга» провалилась под асфальт в огромную яму
В Липецкой области женщина обокрала пожилую пенсионерку
Под Липецком водитель автобуса сбил фонарный столб
Под Липецком пропала 79-летняя пенсионерка с проблемами со здоровьем
В Липецкой области ограбили пенсионера и продуктовый магазин
В воскресенье в Липецке до +27 и северный ветер