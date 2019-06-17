Лучшие энергетики центральной России и Приволжья продемонстрируют своё мастерство в Липецкой области

В мероприятии принимают участие 20 команд. Соревнования рассчитаны на шесть дней. Каждая команда пройдет семь этапов: от знаний действующей нормативно-технической документации и тушения пожара на комплектной подстанции до замены дефектного изолятора на анкерно-угловой железобетонной опоре ВЛ 10 киловольт. Оценивает работу соревнующихся судейская коллегия, которой предстоит определить победителей, как в командной работе, так и в индивидуальном зачете. В июле победители будут участвовать в соревнованиях ПАО «Россети», которые пройдут в Ленинградской области.

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На базе Липецкэнерго соревнуются бригады по ремонту и обслуживанию распределительной сети 0,4 – 10 кВ, которая подводит электроэнергию непосредственно в дома потребителей и социально-значимые объекты: школы, больницы, детские сады и др.

- Для энергетиков соревнования профмастерства это такая же ответственность, как и для профессиональных спортсменов. Сотрудники компании постоянно тренируются, оттачивают свое мастерство. Бригады в нештатных ситуациях должны действовать очень быстро, перерывы в электроснабжении, связанные с непогодой, подсчитываются до минуты. При этом, работа с электрооборудованием должна быть абсолютно безопасной как для членов бригады, так и для окружающих, т.е. задачи достаточно сложные, - объяснил цель проведения соревнований генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Напомним, соревнования профессионального мастерства энергетиков «Россети Центра» и «Россети и Приволжья» проводятся ежегодно. Часть этапов базируется на типовых производственных задачах, которые стоят перед энергетиками в рамках повседневной деятельности по обеспечению надежного функционирования сетевого комплекса в зоне своей ответственности и технологическому присоединению потребителей. На других этапах командам предстоит продемонстрировать умение оперативно действовать в экстренных ситуациях.

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