2019-06-18T12:50:16+03:00
Экономика

Специалисты Липецкэнерго приняли участие в стратегической сессии «ЛГТУ: университет будущего»

Работники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» обсудили перспективы создания университетского энергоцентра
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Преподаватели Липецкого государственного технического университета, представители крупных предприятий региона, студенты собрались, чтобы разработать «образ» будущего университета. Участникам пленарного заседания предстояло сформулировать новые ценности, определить главную миссию и ключевые цели ЛГТУ через 10-15 лет.

На стратегической сессии были представлены 16 проектов трансформации и дальнейшего развития университета вплоть до 2035 года. Так, один из проектов, касающийся модернизации инфраструктуры университета, предполагает создание учебно-производственного энергетического центра ЛГТУ. Он рассчитан на пять лет. Энергоцентр будет способствовать повышению уровня подготовки специалистов по направлениям «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника», а также призван обеспечить университетский комплекс энергоресурсами, что впоследствии повлечет экономию энергозатрат.

- Филиал «Россети Центр Липецкэнерго», который сейчас занимается реализацией программы цифровой трансформации, нуждается в специалистах с высоким уровнем подготовки. Энергетики заинтересованы в выпускниках вузов электротехнических специальностей. Ведь это не только формирование высокопрофессионального кадрового состава, но, прежде всего, серьезный вклад в стратегическое развитие отрасли, – отметил представитель липецкого филиала «Россети Центр» начальник Липецкого района электрических сетей Павел Буев.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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