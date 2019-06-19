Власти ответили на обращение на «Прямую линию» липецких дольщиков, чей дом строится 14 лет

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамнов ответил на видеообращение дольщиков самого проблемного долгостроя в Липецке – дома на улице 50 лет НЛМК. Напомним, 17 июня люди вышли с митингом к своему недостроенному дому и записали обращение на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Обращение Путину от обманутых дольщиков Липецка. Прошло 14 лет!.Дольщики долгостроя на улице 50 лет НЛМК обратились на "Прямую линию"

Люди ждут квартиры 14 лет, все это время голые стены долгостроя стоят под открытым небом, без кровли и охраны. Дольщики этого дома не раз выходили на массовые митинги вместе с другими участниками долевого строительства, обращались во все инстанции, но конкретного решения проблемы не услышали. Некоторые умерли, так и не дождавшись своих квартир.

Одна из основных проблем дома в том, что там проданы несуществующие квартиры, которые по проекту пристроить невозможно – это целых два подъезда. Еще одну проблему озвучил один из дольщиков.

– Из 300 человек, которые выкупили квартиры в этом доме, в реестр внесли только 90 дольщиков, – рассказал автор видеообращения Владимир. – Остальные могут ничего не получить.

Накануне обращения прокурор области Константин Кожевников сообщал, что судьба этого года должна решиться этим летом. Но для начала должна пройти экспертиза, которая определит, возможно ли достроить этот дом и какие потребуются средства. В итоге людям либо дадут квартиры в других районах, либо выделят деньги на достройку этого дома.

Ситуацию прокомментировал в своем instagram Игорь Артамонов.

– Появилась надежда по долгострою на ул. 50 лет НЛМК, – написал врио губернатора. – Это самый проблемный дом. Давать пустых обещаний не буду. Но сделаю все, чтобы решить эту проблему. Понимаю дольщиков. Столько лет ждать – не хватит никакого терпения.

igor_artamonov48 Врио губернатора ответил на обращение по долгострою на ул. 50 лет НЛМК

В видеоответе Артамонов озвучил, что сейчас регион договаривается о софинансировании по этому долгострою. Власти надеются, что им выделят деньги, на которые либо построят новый дом, либо вернут средства людям.