2019-06-19T08:55:13+03:00
Общество

Власти ответили на обращение на «Прямую линию» липецких дольщиков, чей дом строится 14 лет

По долгострою на улице 50 лет НЛМК обещаний не дают, но надежда есть [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Власти не дают обещания, но надежда естьВласти не дают обещания, но надежда естьФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамнов ответил на видеообращение дольщиков самого проблемного долгостроя в Липецке – дома на улице 50 лет НЛМК. Напомним, 17 июня люди вышли с митингом к своему недостроенному дому и записали обращение на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Обращение Путину от обманутых дольщиков Липецка. Прошло 14 лет!.Дольщики долгостроя на улице 50 лет НЛМК обратились на "Прямую линию"

Люди ждут квартиры 14 лет, все это время голые стены долгостроя стоят под открытым небом, без кровли и охраны. Дольщики этого дома не раз выходили на массовые митинги вместе с другими участниками долевого строительства, обращались во все инстанции, но конкретного решения проблемы не услышали. Некоторые умерли, так и не дождавшись своих квартир.

Одна из основных проблем дома в том, что там проданы несуществующие квартиры, которые по проекту пристроить невозможно – это целых два подъезда. Еще одну проблему озвучил один из дольщиков.

– Из 300 человек, которые выкупили квартиры в этом доме, в реестр внесли только 90 дольщиков, – рассказал автор видеообращения Владимир. – Остальные могут ничего не получить.

Накануне обращения прокурор области Константин Кожевников сообщал, что судьба этого года должна решиться этим летом. Но для начала должна пройти экспертиза, которая определит, возможно ли достроить этот дом и какие потребуются средства. В итоге людям либо дадут квартиры в других районах, либо выделят деньги на достройку этого дома.

Ситуацию прокомментировал в своем instagram Игорь Артамонов.

– Появилась надежда по долгострою на ул. 50 лет НЛМК, – написал врио губернатора. – Это самый проблемный дом. Давать пустых обещаний не буду. Но сделаю все, чтобы решить эту проблему. Понимаю дольщиков. Столько лет ждать – не хватит никакого терпения.

igor_artamonov48igor_artamonov48
Врио губернатора ответил на обращение по долгострою на ул. 50 лет НЛМК
1312 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В видеоответе Артамонов озвучил, что сейчас регион договаривается о софинансировании по этому долгострою. Власти надеются, что им выделят деньги, на которые либо построят новый дом, либо вернут средства людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»
В «Инстаграме» девушки обозначили, что кадры сняты в Припяти, хотя съемки прошли в Новосибирске. Люди, которые в 1986 году реально были в зоне отчуждения, называли эти фотографии «плясками на кладбище»
Новости 24
В Липецке менеджер по продажам мебели воровала деньги клиентов
Власти прокомментировали смытый ливнем в Ельце асфальт
Липецкая область примет IV Среднерусский зерновой форум
Под Липецком 13-летний школьник с ребенком влетел на мопеде в столб
Обрушившийся на Липецкую область Ливень затопил улицы Ельца и вымыл асфальт
В среду в Липецке масштабные отключения света и воды
В Липецке задержали директора "Свободного Сокола"
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Спасатели предупреждают о грозе в Липецке и области
Дольщики липецого долгостроя вышли на митинг и попросили о помощи Путина
Под Липецком нашли разбитую "Ладу Гранту"
Подстанцию в Быхановом саду Липецка построят ближе к парку
Липецк в тройке городов с самыми низкими ценами на клубнику
Липчанку буду судить за то, что обманула банк на 10000 рублей
150 липецких дворов благоустроят в этом году
Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»
Под Липецком должник оплатил 17 штрафов после того, как ему запретили водить машину
Под Липецком пьяный парень угнал "Ауди А-4"
Под Липецком "Опель" врезался в отбойник: есть пострадавший
Следственный комитет проверит, был ли пьян водитель детского паровозика в Липецке
Во вторник в Липецке до +29 и гроза