2019-06-07T16:05:45+03:00
Общество

Судьба самого проблемного долгостроя Липецка решится этим летом

Дольщикам 50 лет НЛМК выделят либо деньги, либо квартиры в другом месте [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Судьба дома решится этим летомСудьба дома решится этим летомФото: Лия МУРАДЬЯН
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Как сообщил в эту пятницу, 7 июня, на совместном брифинге прокуратуры и СК прокурор Липецкой области Константин Кожевников, в ближайшее время в городе решится судьба самого проблемного долгостроя с обманутыми дольщиками – дома на улице 50 лет НЛМК.

Совместный брифинг прокуратуры и СК по обманутым дольщикам.

Отметим, что этот дом простоял без крыши и охраны больше 10 лет. Все это время на открытые стены и в подвалы лилась вода, разрушая конструкции, где-то бесхозные стройматериалы успели растащить люди. Это помимо того, что в доме продали два несуществующих подъезда, которые технически пристроить вообще невозможно.

В каком сейчас состоянии этот дом и можно ли его достраивать без риска для жильцов, должна определить техническая экспертиза.

– Строительно-техническая и экономическая экспертизы установят состояние дома и объем финансирования, который потребуется, – пояснил Константин Кожевников. – По квартирам, которые невозможно достроить, будут выделяться либо дополнительные средства, либо жилье в других домах. Дорожная карта по этому дому должна быть готова в июне-июле.

Напомним, в ходе брифинка руководители ведомства также сообщили о новых фигурантах в уголовных делах о дольщиках и экстрадиции заочно арестованного Михаила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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