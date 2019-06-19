2019-06-19T17:53:50+03:00
Экономика

Соревнования энергетиков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» достигли экватора

Среди лучших бригад по ремонту и обслуживанию распределительной сети 0,4-10кВ определились лидеры.
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По итогам трех дней соревнований первую строчку в общекомандном зачете занимает филиал «Россети Центр Воронежэнерго». Команде удалось набрать 937 баллов по итогам прохождения пяти этапов. На втором месте филиал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» - 926 баллов после шести выполненных задач. Замыкает тройку «Орелэнерго», у которого позади также шесть этапов и 910 баллов.

- Позади три дня соревнований и в целом можно отметить высокий уровень подготовки участников. Уже наметились лидеры, но прогнозы делать еще рано. Несколько команд за три дня прошли лишь по одному или два этапа, поэтому сегодняшние лидеры могут не удержать позиции. Так же хочется отметить организацию работы судейской комиссии. Отсутствие апелляций – главное тому подтверждение, - прокомментировал борьбу энергетиков главный судья соревнований Александр Корнилов.

В числе потенциальных лидеров бригада «Тверьэнерго» - впереди ещё четыре этапа из семи, на её счету 347 баллов и энергетики намерены побороться за победу:

-. Очень лояльный график участия команд. Ребята успевают набраться сил, отдохнуть и показать свое мастерство. Результаты подводить рано, мы показываем достойные результаты и настроены продолжать в том же духе – поделился впечатлениями руководитель команды «Тверьэнерго» Максим Лобков.

Также всего две задачи из семи выполнили на полигоне энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго», заработав 318 балов за замену проходного изолятора 10 киловольт и тушение пожара на комплектной трансформаторной подстанции.

- Наша команда на соревнованиях такого уровня впервые, и масштаб, конечно, впечатляет. Соревноваться с профессионалами почетно и важно, ведь домой мы увезем не только яркие впечатления, но и состязательный опыт с лучшими из лучших – отметил электромонтер по испытаниям и измерениям бригады по диагностике филиала «Ивэнерго» Цветков Дмитрий.

Напомним, что на базе Липецкэнерго соревнуются бригады по ремонту и обслуживанию распределительной сети 0,4 – 10 кВ. За звание лучшей борются 20 команд. В июле победители будут участвовать в соревнованиях ПАО «Россети», которые пройдут в Ленинградской области.

Реклама Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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