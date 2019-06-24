Рядом с рухнувшей водонапорной башней под Липецком может обрушиться вторая

В Липецкой области продолжают разбираться в причинах ЧП в Лев Толстовском районе, где в воскресенье, 23 июня, рухнула старинная водонапорная башня из кирпича вместе с резервуаром на 20 тонн. Рядом с ней осталась стоять вторая башня – 60 тонн.

так выглядели башни до обрушения. Фото: www.tripadvisor.ruФото: из открытых источников

Обе конструкции с резервуарами 60 и 20 тонн входили в железнодорожный комплекс станции Астапово. Постройку начала XX века давно вывели из эксплуатации, и в настоящее время башни выступали в роли достопримечательности. Они завершали исторический ландшафт, который представлял из себя ансамбль зданий посвященный памяти Льва Толстого. Обе башни завершали композицию мемориального сквера писателя.

По словам местных жителей, к башням на фотосессию ездили туристы и новобрачные.

– Вчерашней свадебной паре повезло вдвойне, – пишут жители поселка. – Есть эксклюзивные последние фото башни, и что она не завалилась во время фотосессии.

Разбор завалов башни в поселке Лев Толстой.

Одна из башен обрушилась в пять утра, грохот не на шутку перепугал жителей близлежащих домов. К счастью, никого в этот момент рядом не было, поэтому обошлось без жертв. При обрушении обломки задели вторую башню, которая теперь под угрозой.

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Фото: vk.com

После обрушения в рядом стоящих домах пропала питьевая вода. Но она не поступала из резервуаров, по одной из версий, рухнувшие конструкции повредили пролегающий рядом водопровод.

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Фото: vk.com

Как сообщает администрация Липецкой области, причиной обрушения стала ветхость конструкции. Вероятно, поддерживающие бак опоры сильно проржавели и надломились. После ЧП на место выехали спасатели и эксперты-строители, которым предстоит оценить состояние второй башни. По данным администрации, конструкция второго резервуара идентична первому, но втрое больше. Если выяснится, что вторая башня под угрозой разрушения, то ее придется разобрать.