2019-06-24T09:40:44+03:00
Происшествия

Рядом с рухнувшей водонапорной башней под Липецком может обрушиться вторая

Состояние второй водонапорной башни в Лев Толстовском районе оценят эксперты [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Фото: vk.com
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В Липецкой области продолжают разбираться в причинах ЧП в Лев Толстовском районе, где в воскресенье, 23 июня, рухнула старинная водонапорная башня из кирпича вместе с резервуаром на 20 тонн. Рядом с ней осталась стоять вторая башня – 60 тонн.

так выглядели башни до обрушения. Фото: www.tripadvisor.ru Фото: из открытых источников

так выглядели башни до обрушения. Фото: www.tripadvisor.ruФото: из открытых источников

Обе конструкции с резервуарами 60 и 20 тонн входили в железнодорожный комплекс станции Астапово. Постройку начала XX века давно вывели из эксплуатации, и в настоящее время башни выступали в роли достопримечательности. Они завершали исторический ландшафт, который представлял из себя ансамбль зданий посвященный памяти Льва Толстого. Обе башни завершали композицию мемориального сквера писателя.

По словам местных жителей, к башням на фотосессию ездили туристы и новобрачные.

– Вчерашней свадебной паре повезло вдвойне, – пишут жители поселка. – Есть эксклюзивные последние фото башни, и что она не завалилась во время фотосессии.

Разбор завалов башни в поселке Лев Толстой.

Одна из башен обрушилась в пять утра, грохот не на шутку перепугал жителей близлежащих домов. К счастью, никого в этот момент рядом не было, поэтому обошлось без жертв. При обрушении обломки задели вторую башню, которая теперь под угрозой.

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой" Фото: vk.com

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Фото: vk.com

После обрушения в рядом стоящих домах пропала питьевая вода. Но она не поступала из резервуаров, по одной из версий, рухнувшие конструкции повредили пролегающий рядом водопровод.

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой" Фото: vk.com

Разбор завалов. Фото: "Типичный посёлок Лев Толстой"Фото: vk.com

Как сообщает администрация Липецкой области, причиной обрушения стала ветхость конструкции. Вероятно, поддерживающие бак опоры сильно проржавели и надломились. После ЧП на место выехали спасатели и эксперты-строители, которым предстоит оценить состояние второй башни. По данным администрации, конструкция второго резервуара идентична первому, но втрое больше. Если выяснится, что вторая башня под угрозой разрушения, то ее придется разобрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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