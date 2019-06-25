Более 250 дворов обустроят в Липецкой области в 2019 году

Число объектов, которые предстоит построить, увеличено почти в два раза. Вместо запланированных 150 в городах и районах будет обустроен 271 объект, из которых 211 – детские площадки. Параметры пересмотрены в связи с большой востребованностью со стороны жителей Липецкой области.

О старте программы, инициатором которой выступил врио главы региона Игорь Артамонов, было объявлено в начале мая. На сегодняшний день разработано три стандарта работ для городов и районных центров в зависимости от размеров территорий. Благоустройство будет проводиться как рядом с многоквартирными домами, так и в частном секторе.

«У нас очень большие проблемы с состоянием детских площадок, – отмечает врио главы региона Игорь Артамонов. – В некоторых населённых пунктах подобных объектов вообще нет. Все города и сёла мы будем делать удобными для людей, с местами для досуга, с детскими и спортивными площадками».

По словам главы региона, для реализации проекта будут задействованы существующие в регионе программы, такие как «Формирование комфортной городской среды», «Рубль на рубль» и инициативное бюджетирование.

Игорь Артамонов подчеркнул: «Формирование комфортной городской среды» предусматривает участие жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов для благоустройства в муниципальных образованиях, поддержку народных инициатив в вопросах благоустройства городов и посёлков, сохранения исторического облика и создания современной среды для жизни».

Врио главы областной администрации рассказал, что хорошо зарекомендовала себя и программа «Рубль на рубль», основной концепцией которой является участие самих жителей в обустройстве прилегающих к их домам территорий, а также выделение субсидии в равной сумме привлечённой за счёт внебюджетных источников.

Инициативное бюджетирование предполагает, что жители могут предлагать свои идеи и варианты благоустройства. Для этого необходимо разработать проект и представить его на конкурс. Принять участие в программе могут все поселения, независимо от численности жителей. Главное условие – наличие ТОСов. Объединиться в ТОС могут подъезд многоэтажки, дом, двор, улица, квартал, микрорайон. В данном случае как потратить выделенные из бюджета средства решают не власти на местах, а жители, проявившие инициативу. Сегодня в регионе около 300 ТОСов. Многие из них добились заметных успехов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.