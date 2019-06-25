2019-06-25T13:50:42+03:00
Экономика

Липецкэнерго подключило к сетям стройплощадку в коттеджном поселке для многодетных семей

Энергетики построили коммуникации за неделю
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Семья Луневых, в которой трое детей, уже в сентябре планирует отпраздновать новоселье в новом поселке «Радужный», что расположен в районе с. Желтые Пески. Сейчас там идет полным ходомстроительство жилого дома, площадью 101 квадратный метр. Он будет первым, построенным по ипотечной программе, в поселке где участки были выделены участки под застройку многодетным семьям.

Сотрудники Липецкэнерго за неделю обеспечили подключение к сетям «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра»)строящегося жилого дома. Для этого энергетики построили 90 метров ВЛ-0,4кВ с изолированным проводом, установиличетыре опоры.Трансформаторная подстанция, от которой запитано будущее жилье, оборудовано цифровым учетом электроэнергии и подключено к напрямую к диспетчерскому щиту. В результате строители взяли на себя обязательство сдать жилье для многодетной семьи уже 25 сентября.

Застройку коттеджного поселка лично курирует врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. По его инициативе банки разработали специальную программу льготного кредитования для многодетных семей, которые решат возвести жилье в Желтых Песках.

- «Россети Центр» социально ориентированная компания, мы всегда с готовностью откликаемся на инициативы властей, которые идут во благо жителей региона. Вот и в случае с жильем для многодетной семьи сотрудники Липецкэнерго в рамках мероприятий по технологическому присоединению, помоглиоформить все необходимые документы, разработали проект и выполнили необходимые работы в самые короткие сроки. Мы будем искренне радоваться, когда семья со своими детьми переедет в благоустроенный дом в экологически чистом районе области, - прокомментировал ситуацию директор филиала «Россети Центр–Липецкэнерго» Сергей Коваль.

реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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