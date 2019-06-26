В Липецке состоялось совещание главных инженеров филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Совещание началось с анализа аварийности на сетях «Россети Центр» и «Россети Центр и «Приволжье». В обеих компаниях динамика улучшения технического состояния электросетевого оборудования. Этому способствуют грамотное составление ремонтных программ, их тщательное исполнение, а также внедрение инновационных технологий.

Так, все филиалы компании активно реализуют «Программу цифровой трансформации 20 30», утвержденную Советом директоров ПАО «Россети». В ее рамках до конца 2020 года в 20 субъектах РФ будут созданы девять цифровых РЭС десять цифровых подстанций, будут выполнены работы по комплексной автоматизации сети 6-10 киловольт и внедрению комплексной системы энергомониторинга в 31 РЭС. Кроме того, в 2019 году во всех филиалах «Россети Центр» и «Россети Центра и Приволжья» начаты работы по созданию единых центров управления сетями (ЕЦУС). Аналогичные подразделения – городские диспетчерские центры - создадут в городах с населением свыше ста тысяч человек. Это позволит в режиме онлайн контролировать состояние электросетевых объектов, осуществлять телеуправление коммутационными аппаратами, анализировать параметры, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Также стоит задача по созданию единого ситуационно-аналитического центра. Главные инженеры компании подробно обсудили технические детали реализации программы.

Среди обозначенных приоритетов на текущий год стоит выделить дальнейшее повышение эффективности производственной деятельности, профилактика технологических нарушений, реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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фото Липецкэнерго