«Быть независимым от того, что делает зависимым»

Эта проблема, стоящая остро в тот период, когда в 1987 г. Генассамблеей ООН был учрежден этот День, тревожит и сегодня – в мире 200 млн наркозависимых (и это только в развитых странах, где они посчитаны).

А какова ситуация в Липецкой области?

- Количество стоящих на учете больных наркоманией у нас снижается. В 2017 г. их было 1583, сейчас – 1394 человека, - отмечает главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Под наблюдением и те, у кого нет тяжелой формы проявления наркозависимости (их 1143 человека). Очень важно выявить проблему на ранней стадии, сделать мотив здорового образа жизни по потенциалу более высоким, чем мотив «попробовать». Такая работа ведется целенаправленно и приносит плоды. У нас нет подростков, больных наркоманией, тогда как в конце 90-х на учете было 300 подростков, потреблявших наркотики.

Что предпринять и не поддаться влиянию компании, которая предлагает наркотики? Как советует главврач ЛОНД, нужно выслушать «аргументы» оппонентов, задать как можно больше вопросов и сказать НЕТ. Надо отказаться от дальнейшего продолжения разговора на эту тему. Не концентрироваться на жестких высказываниях типа «слабак», «трус» и т.д. Ошибка подростка в том, что он начинает себя защищать, у него должно быть внутреннее убеждение, что никто не имеет право оценивать его личностные качества, кроме него самого и близких ему авторитетных людей. Важно искать единомышленников в этой компании, но если навязывания продолжаются, то оттуда лучше уйти.

- Если предлагают «безопасный» наркотик, то надо помнить, что в этой ситуации ты – рыба, любопытство – твоя наживка, а кайф – крючок, который впивается и его не вытащить, - замечает Михаил Коростин. – Нет деления на «легкие» и «тяжелые» наркотики. Как врач-нарколог отмечу, что марихуана – тяжелый наркотик, отбивающий у человека высшие эмоциональные чувства – доброту, нежность, чуткость…Нынешняя молодежь увидела, к чему привела проблема наркомании в 90-х и сейчас осознанно отказывается от потребления наркотиков. Есть страх смерти, тюрьмы, ВИЧ инфекции. Также и причиной отказа от наркотиков в более чем 70% раньше служил страх. Сейчас же вырос осознанный отказ (до 82% по опросам) от потребления наркотиков. Молодежь хочет жить естественной полноценной жизнью, не зависеть от «допинга», и это надо поддерживать. А доверительные отношения родителей и детей нужны и важны с раннего возраста. И родители сами должны быть примером, не быть двуличными.

Какие же признаки указывают на то, что у ребенка «не все ладно», есть проблемы, связанные с наркотой?

- Это беспричинное возбуждение или вялость, утрата усидчивости, депрессия. Должны насторожить и смена компании, просьбы денег (либо их появление), исчезновение вещей, наличие ссадин (не говоря уж о следах уколов), закопченные ложки, свернутые в трубочку купюры и т.д., - поясняет Михаил Коростин. - Если признаки налицо, то нужно обязательно обратиться к нам. Для несовершеннолетних на улице Крупской,2 (и в любых МРБ) по заявлению родителей проводится бесплатное обследование (берется анализ мочи) на наркотики. Причем конфиденциально. У нас хорошее оборудование, позволяющее выявлять 26 видов «синтетики» и 30-40 других «нехороших веществ», распространенных на территории региона. Работает и круглосуточный телефон «горячей линии» 43-00-98. Можно обратиться и к нам - прийти на прием к врачу детского отделения. Мы не берем на учет подростков, которые сами пришли с родителями. Первичную консультацию проводим анонимно. За 6-7 лет при тестировании в школах и техникумах было выявлено 100 человек, у которых были проблемы с наркотиками. Ни один из них (!) впоследствии не пострадал в социальном плане, не стал наркоманом. Поэтому очень важно обратиться к нам своевременно, мы гарантируем, что 1-й прием анонимен.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.