В поселке под Липецком, где обрушилась водонапорная башня, ввели режим ЧС

В поселке Лев-Толстой Липецкой области продолжают разбираться с ситуацией по рухнувшей водонапорной башне. Напомним, старинная кирпичная башня 1906 года постройки рухнула 23 июня в 5 утра. Обломки разлетелись по округе, благо в это время суток людей рядом не было, поэтому никто не пострадал. При обрушении малая башня задела вторую, 1927 года постройки, которая тоже оказалась под угрозой обвала.

25 июня в районе прошло заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которая оценила состояние уцелевшей башни. Выяснилось, что кирпичная конструкция 28.5 метров в высоту и 15 метров в диаметре, с двумя баками по 60 тонн, может рухнуть в любой момент. Стенки обоих резервуаров проржавели. Как сообщает администрация района, первая башня также обрушилась из-за коррозии бака, а фундамент и стены могли стоять еще десятки лет.

Территорию оцепили

В эту среду, 26 июня, на прилегающей к башне территории ввели режим ЧС. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, режим начал действовать в 15.45 в границах улицы Привокзальной, в районе железнодорожного вокзала. Также в ведомстве уточнили, что башня была в пользовании ЮВЖД, ее вывели из эксплуатации в 2003 году, но на баланс поселка или района не передали.

Сейчас на месте работают сотрудники пожарно-спасательной части, они оцепили территорию вокруг кирпичной. В поселке расселили жилой многоквартирный дом, который находится рядом с аварийным строением. Из дома расселили 6 семей, они временно будут жить у родственников. Также закрыли мемориальный музей Льва Толстого, по адресу Привокзальная, 11. В настоящее время вокруг башни ставят забор, за территорию никого не пускают. Что будут делать с башней, укреплять или сносить, пока неясно.

Вместе с тем стало известно, что подал в отставку глава Лев-Толстовского района Владимир Осетров, который проработал в должности 6 лет. Но источники в администрации района не связывают решение главы с нынешним ЧП. Тем более, что рухнувшая башня не была на балансе администрации.