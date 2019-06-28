Мы делаем устойчивым этот нестабильный мир

Эту «тему» взял на себя предприниматель Михаил Азарх, поставлявший оборудование нефтяникам, - и вскоре стал дистрибьютором заокеанской фирмы. Дальше - больше, и в 2008 году он открыл в Москве свой завод по производству этой уже усовершенствованной инновационной продукции, которую теперь сами же американцы (!) и закупают. От импортера американской технологии укрепления грунтов компания перешла в лидеры отрасли.

Сегодня «ПРЕСТОРУСЬ», расположенная в ОЭЗ «Липецк», федерального уровня - это многопрофильная компания с богатым опытом в разработке, производстве и практическом применении современных геосинтетических материалов. Они используются в нефтегазовой, автодорожной, железнодорожной, военной и других отраслях при строительстве дорог, укреплении склонов, при берегоукреплении и ландшафтном дизайне. Продукция компании (а это убедительный пример импортозамещения) существенно выигрывает по цене, по характеристикам она лучше, чем импортные материалы. География поставок - от Крайнего Севера до Юга России, осваивается и международный рынок. В числе основных заказчиков компании - «Газпром», «Ванкорнефть», «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж», ФГУП «Спецстрой России», ОАО «РЖДстрой» и другие. Примечательно, что за время сотрудничества в адрес «ПРЕСТОРУСЬ» никогда не поступали рекламации.

У компании более 30 патентов РФ на изобретения и полезные модели. Система менеджмента качества компании «ПРЕСТОРУСЬ» проверена и признана соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011). В рамках прохождения международной сертификации Заводского производственного контроля получены сертификаты FPC на всю продукцию, выпускаемую компанией. В числе новейших разработок - объемная решетка ГЕОКОРД, армированная высокопрочной нитью, бесшовная георешетка ГЕОСТЕП для укрепления откосов.

Движущей силой компании все эти годы является ее основатель Михаил Азарх. Окончив в 80-е годы Московский авиационный технологический институт, он прошел путь от фрезеровщика до председателя совета директоров, исполнительного директора, ООО «ПРЕСТОРУСЬ». Залог эффективной работы, как известно, высокий профессионализм самого руководителя, умение подобрать и настроить команду единомышленников - всеми этими качествами Михаил Азарх сполна обладает. Руководя различными организациями в области проектирования, инжиниринга, строительства, Михаил Михайлович никогда не переставал повышать свой профессиональный уровень, постоянно проходя курсы повышения квалификации. Он автор и соавтор 29 патентов на изобретения и полезные модели. Об уровне компетентности Михаила Азарха говорит и послужной список (где больше десятка позиций) в сфере общественной деятельности: член Экспертного совета при Комитете Госдумы по промышленности, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, 1-й вице-президент Национальной палаты инженеров и т. д.

В беседе с нами Михаил Азарх рассказал о сегодняшних делах «ПРЕСТОРУСЬ», ее достижениях и трудностях, перспективах роста.

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- Михаил Михайлович, «ПРЕСТОРУСЬ» уже пять лет является резидентом одной из самых эффективных ОЭЗ в стране. Как ощущаете себя на липецкой земле?

- Ведение бизнеса - это и достижения, и определенные проблемы, которые, надеюсь, будут разрешены. За последние годы мы фактически удвоили производственные мощности, разработали уникальное оборудование (в мире такого не производят). У нас экспортно ориентированная продукция, и мы сами проводим научные исследования, опытно-конструкторские работы. Путь внедрения инноваций сложен, но мы добились здесь известных успехов, у нас около 40 российских и иностранных патентов (недавно М. М. Азарх удостоен медали федерального агентства патентов и изобретений. - Авт.). И власти нам как резидентам ОЭЗ оказывают весомую поддержку - по налогам на прибыль, получению субсидий на патентование за рубежом.

- В бизнесе, как известно, не бывает без трудностей…

- Наша продукция, идущая на экспорт, проигрывает из-за того, что очень долго, дорого и трудно ее сертифицировать и патентовать за рубежом. Плюс высокие таможенные барьеры. Если наши конкуренты из Израиля поставляют продукцию в Южную Америку при нулевой ставке пошлины, то у нас она 18%. То же и в отношении считающихся дружественными стран - Египет, Вьетнам и т. д. Есть вопросы и по ОЭЗ «Липецк». Мы благодарны ее руководству за оказание нам всяческой поддержки: все энергоносители подключены, очень хорошее обслуживание. Но хотелось бы улучшений в ряде моментов. ОЭЗ находится на окраине, и требует решения доставка туда людей общественным транспортом (в экономзоне 28 заводов и тысячи работников). И мы готовы в этом принять посильное участие, ведь нынешние транспортные расходы для компании весьма накладны. Надо упорядочить и организацию централизованного питания (мы также готовы к дотированию), медобслуживания. ОЭЗ, считаю, необходимо и свое общежитие для приезжих сотрудников. Надеюсь, что новое руководство области и ОЭЗ обратит внимание на эти проблемы, ведь их решение будет только на пользу региона.

- Кто ваши партнеры, с кем сотрудничаете?

- Главный партнер - ПАО «Газпром» и российские потребители. Наша продукция - объемные георешетки для армирования грунта на слабых основаниях. А наша страна - это 70 - 80% вечной мерзлоты, болот и эрозионно опасных земель, поэтому продукция компании очень востребована. В числе наших объектов - магистральные газопроводы «Голубой поток», «Сила Сибири», «Алтай» и другие, а также объекты Автодора, ОАО РЖД… Наше изобретение покупают в Америке, на других континентах. Хотелось, чтобы продукция «ПРЕСТОРУСЬ» была востребована и у липчан. Но наша технология приводит к снижению сметной стоимости, а строители часто не заинтересованы в уменьшении стоимости строительства. Хотя рачительный хозяин должен понимать, что наша продукция на 20 - 30% экономит капитальные и эксплуатационные затраты.

- А какова ситуация с фальсификатом?

- Контрафакт - это жуткое явление, сталкиваемся с ним постоянно. Недавно выиграли суд, решением которого был запрет Красноярскому заводу выпускать контрафакт, аналог нашей продукции. К сожалению, государство слабо защищает изобретения и новаторов, авторское право. Как следствие - потери, ущерб… К ЧМ по футболу в Волгограде построили прекрасный стадион, а откос берега Волги укрепили контрафактной георешеткой, в результате все поплыло…Так что ситуация в этой сфере требует выправления, о чем я неустанно повторяю.

- Время не стоит на месте. Каковы перспективы, планы у предприятия?

- Они мощные. Мы намерены стать мировым лидером по производству своей продукции, изготавливать ее в еще больших объемах, в том числе на совместных предприятиях в других странах. Уже есть договоренности в Перу, Вьетнаме, Испании, сейчас ведутся переговоры с Канадой и Южной Кореей.

Современное предприятие может не только производить, продавать продукцию, но и продвигать ее, помогать заказчику. Мы все это делаем, причем безвозмездно. К примеру, в июле наш представитель будет участвовать в совещании в Малайзии (и обосновывать наши позиции) по строительству 1000 км дороги в обход Брунея.

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Собираемся развивать и производство в ОЭЗ «Липецк» - здесь нам требуется еще 25 работников, в том числе технолог по производству изделий из пластика. Мы планируем разработать новую систему мотивации для сотрудников, включая и рост зарплаты, и объемы социальных привилегий - это диктует сама жизнь. Наша позиция неизменна - мы делаем этот мир устойчивее.

Владимир КУЛИК

Известная компания «ПРЕСТОРУСЬ» планирует выйти в мировые лидеры по производству геосинтетики.

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