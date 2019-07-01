В Липецкэнерго открылся шестой сезон студенческих отрядов

25 бойцов студенческих строительных отрядов посетили соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительной сети 0,4-10 кВ. Ребята оценили мастерство лучших энергетиков Центральной России и Приволжья и приняли участие в церемонии закрытия соревнований. Путевки для работы на объектах филиала «Россети Центр Липецкэнерго» командирам отрядов торжественно вручил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» Александр Пилюгин.

- Особенно приятно начать свой первый в жизни трудовой сезон с возможности увидеть профессионалов в действии. Будущий энергетик должен знать, с чем ему предстоит столкнуться в реальности. Масштаб соревнований помогает убедиться в правильности выбранной профессии, – поделился впечатлениями командир энергетического отряда «Диэлектрики» Максим Иванников.

Трудовой сезон для лучших студентов профильных специальностей Липецкого государственного технического университета, Липецкого металлургического колледжа, Липецкого машиностроительного колледжа, Задонского политехнического техникума, и Липецкого политехнического техникума и начался 1 июля. Студотрядовцы будут задействованы в ремонтных работах, плановых осмотрах трансформаторных подстанций, обходах линий электропередачи и снятии показания приборов учета электроэнергии. Также студенты примут участие в проведении уроков электробезопасности и поучаствуют в традиционном велопробеге «Стопэнерговор». Вникать в тонкости будущей профессии они будут под контролем и руководством опытных специалистов Липецкэнерго, в строгом соответствии с правилами техники безопасности.

- Моя жизнь с детства связана с энергетикой. Большинство моих родственников трудится в этой сфере. Поэтому мой выбор очевиден. Мне интересна работа бригад и диспетчеров на практике. Только в реальных рабочих условиях можно понять всю сложность и важность профессии. Ведь это так почетно – знать, что от тебя зависит свет и тепло в домах, - отметила командир студенческого энергетического отряда «Искра» Екатерина Панарина.

Реклама

Фото Липецкэнерго