«Россети Центр Липецкэнерго» увеличило частоту рейдов по борьбе с энерговорами

В результате было пресечено хищений электроэнергии на сумму больше 34 миллионов рублей.

Напомним, что с 9 июня 2019 года вступили в силу изменения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии. Теперь на граждан налагается штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Помимо ужесточения санкций для частных лиц, изменения коснулись и других категорий потребителей. За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электроэнергией должностные лица заплатят от 80 до 200 тысяч рублей, либо будут дисквалифицированы на срок от двух до трех лет. Штрафы для организаций – от 200 до 300 тысяч рублей.

Так, хозяин частного дома в селе Бурдино Измалковского района самовольно подключил электроэнергию. Это выяснили энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» во время рейда по борьбе с потерями в электрических сетях. Энергетики обесточили селянина, составили акт бездоговорного потребления на сумму 24 тысячи рублей. Однако, через некоторое время мужчина снова подключился к сети. На этот раз ему выставили счет на 26 тысяч, документы были направлены в полицию для возбуждения дела об административном правонарушении. За самовольное подключение к электрическим сетям суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей. Это произошло в начале 2019 года. Сегодня селянину пришлось заплатить по решению суда вдвое больше. Тоже самое касается жителя деревни Преображенка, который дважды попался на том, что большую часть электроприборов в доме, подключил минуя счетчик.

- Энерговоровство – серьезная проблема не только для нашего региона. Это доказывают изменения законодательства. Бывает, что бригада отключает потребителя, который самовольно пользуется электроэнергией, отъезжает от его дома, а он тут же подключается снова. Теперь у нас есть возможность за такие действия наказывать серьезными штрафами. Как только сотрудники выявляют факт безучетного или бездоговорного потребления, они оформляют стандартный пакет документов, в число которых входит и заявление в полицию, которое потом отправляется в суд, - рассказал начальник управления учета электроэнергии «Россети Центр Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Энергетики обращают внимание жителей области на то, что энерговоровство – одна из основных причин перепадов напряжения и перебоев в подачи энергии. Сообщить о фактах возможных нарушений закона можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800- 50-50-115, звонок бесплатный.

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