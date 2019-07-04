Быстрое подключение к электросетям: энергетики рассказали бизнесменам об особенностях технологического присоединения

Сегодня максимально сокращено количество процедур для заявителей, необходимых для технологического присоединения к электросетям. При использовании интернет ресурса компании (https://lkk.mrsk-1.ru/) весь документооборот ведется в электронном виде. Здесь же можно в режиме онлайн подать заявку на присоединение, оценить необходимую максимальную мощность и рассчитать плату за технологическое присоединение.

Энергетики обращают особое внимание бизнесменов на возможные последствия резервирования повышенной мощности. Сегодня зачастую предприниматели на этапе оформления заявки указывают большую нагрузку, чем им необходимо в действительности. Это приводит сразу к нескольким серьезным последствиям. Во-первых, резервирование лишней мощности создает псевдодефицит на рынке электроэнергии. Во-вторых, создание «запаса» мощности может привести к неоправданному повышению тарифа для всех потребителей, поскольку стоимость строительства электросетевых объектов включается в инвестиционную программу Липецкэнерго. И, наконец, бизнесмены рискуют понести серьезные финансовые затраты за неиспользованную мощность.

- Ряд предприятий сегодня при подключении заявили завышенные объемы потребления. Министерство энергетики предлагает постепенно вводить оплату неиспользуемой мощности с 2020 года при потреблении менее 60%, начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Мы, как филиал крупной электросетевой компании, это предложение полностью поддерживаем, - рассказал заместитель директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» по реализации и развитию услуг Сергей Ветров.

Сегодня информацию о загрузке центров питания и о резервах мощности сегодня можно найти на сайте компании. Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-82-27.

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