2019-07-04T11:58:06+03:00
Экономика

Быстрое подключение к электросетям: энергетики рассказали бизнесменам об особенностях технологического присоединения

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошла рабочая встреча с представителями компаний, планирующих реализацию крупных инвестиционных проектов в Липецкой области
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня максимально сокращено количество процедур для заявителей, необходимых для технологического присоединения к электросетям. При использовании интернет ресурса компании (https://lkk.mrsk-1.ru/) весь документооборот ведется в электронном виде. Здесь же можно в режиме онлайн подать заявку на присоединение, оценить необходимую максимальную мощность и рассчитать плату за технологическое присоединение.

Энергетики обращают особое внимание бизнесменов на возможные последствия резервирования повышенной мощности. Сегодня зачастую предприниматели на этапе оформления заявки указывают большую нагрузку, чем им необходимо в действительности. Это приводит сразу к нескольким серьезным последствиям. Во-первых, резервирование лишней мощности создает псевдодефицит на рынке электроэнергии. Во-вторых, создание «запаса» мощности может привести к неоправданному повышению тарифа для всех потребителей, поскольку стоимость строительства электросетевых объектов включается в инвестиционную программу Липецкэнерго. И, наконец, бизнесмены рискуют понести серьезные финансовые затраты за неиспользованную мощность.

- Ряд предприятий сегодня при подключении заявили завышенные объемы потребления. Министерство энергетики предлагает постепенно вводить оплату неиспользуемой мощности с 2020 года при потреблении менее 60%, начав с оплаты 10% и перейдя к полной оплате резерва к 2024 году. Мы, как филиал крупной электросетевой компании, это предложение полностью поддерживаем, - рассказал заместитель директора филиала «Россети Центр Липецкэнерго» по реализации и развитию услуг Сергей Ветров.

Сегодня информацию о загрузке центров питания и о резервах мощности сегодня можно найти на сайте компании. Подать заявку на производство работ «под ключ» можно в любом Центре обслуживания потребителей одновременно с подачей документов на технологическое присоединение.

Контактные телефоны 8-800-50-50-115; со стационарных телефонов: 13-50. Звонок бесплатный. Центр обслуживания потребителей г. Липецк ул. Октябрьская, 22, тел. 22-82-27.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Липецкэнерго работает над повышением надежности электроснабжения региона
За четыре месяца текущего года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» расчистили от деревьев и кустарников больше 217 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи
Игорь Маковский: «Борьба с хищениями электроэнергии – один из приоритетов нашей деятельности»
В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за четыре месяца 2019 года
Новости 24
В районе ЛТЗ в Липецке провалился асфальт на дороге
Рабочего из Липецка придавило строительными лесами в центре Воронежа
Липчанин продал через «Одноклассники» орден времен СССР
В ДТП с «Фордом» и ВАЗом под Липецком пострадали люди
800 кг овощей забрали у нелегального торговца на парковке в Липецке
Новый зал художественной гимнастики в Липецке должен быть готов осенью
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Программист оказался виноват, что липчане занимали очередь в поликлинику в 5 утра
Игорь Артамонов: «Дети должны знать о профессиях будущего, которые связаны с IT-технологиями»
Пьяный угонщик под Липецком уехал на чужом ВАЗе
В лагере «Ёлочка» под Липецком открыли 25-метровый бассейн
Нарушение ПДД привело к ДТП с пассажирским автобусом в Липецке
Под Липецком с дороги вылетел ВАЗ – водитель погиб
В Липецкой области за ночь сгорели магазин автозапчастей и шиномонтаж
Пропавшая в Липецке школьница нашлась
В драке двух пенсионеров в Липецке один ранил другого ножом
В четверг 14 улиц Липецка останутся без света, 18 - без воды
В Липецке изменится маршрут автобуса №23
Водителя, который в Липецке сбил насмерть женщину и сбежал, взяли под стражу
Изображение самолетов «Соколов России» появится на высотке в центре Липецка
Под Липецком мужчина растлил 8-летнего мальчика
СУ-3 «Липецкстрой» спрятали от налоговой 7.7 млн. рублей
Липецкие актеры выступят перед тамбовчанами в рамках театрального марафона
В Липецке полицейские изъяли из гаража контрафактный алкоголь на 250000 рублей
Липчанин, задержанный за поножовщину у бара, заявил о самообороне
Предупреждение от спасателей: в Липецке и области сильный ветер
В Липецке на улице Космонавтов обновят дорогу и перенесут светофоры
В Липецке пропали двое мужчин – оба нуждаются в медицинской помощи