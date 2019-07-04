2019-07-04T15:33:41+03:00
Общество

Новая школа в районе Манежа в Липецке не откроется в сентябре

Строители серьезно отстают от графика, мэрия грозит расторгнуть контракт
Лия МУРАДЬЯН
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Строительство школы на улице 50 лет НЛМКСтроительство школы на улице 50 лет НЛМКФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке затягивается строительство новой школы на улице 50 лет НЛМК. Несмотря на то, что внешне здание почти готово, внутри еще много работ и строители серьезно отстали от графика.

В этот четверг, 4 июля, объект посетила мэр Липецка Евгения Уваркина. В ходе инспекции выяснилось, что подрядчик закончил кровлю и кирпичную кладку стен. Сейчас строители отделывают стены внутри и прокладывают внутренние инженерные сети – воду электричество, отопление и канализацию.

Строительство школы на улице 50 лет НЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Строительство школы на улице 50 лет НЛМКФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проблемы возникли с бассейном. По данным подрядчика «Сталь-М», они отстали от графика из-за субподрядной организации, которая ставила чашу бассейна. Теперь строители монтируют оборудование для бассейна, а еще нужно построить стену внутри.

Кроме этого в школе еще нужно сделать стяжки пола в столовой и других помещениях, подвести наружное освещение и благоустроить территорию вокруг.

Напомним, что ранее школу планировали сдать в июле этого года и открыть уже 1 сентября. Теперь, по данным пресс-службы мэрии, здание должны достроить только к середине ноября. Но и этот срок не окончательный, поскольку в прошлом месяце компания не подала отчет о сумме, которую освоили в ходе строительства.

Строительство школы на улице 50 лет НЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Строительство школы на улице 50 лет НЛМКФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Если в июле у подрядчика снова возникнут проблемы, администрация пойдет на более жесткие меры, вплоть до расторжения контракта.

– Школа должна быть готова к ноябрю. Если через две недели мы увидим, что подрядчик не справляется с объемом работ, то возможно расторжение контракта, и тогда объект будет достраивать другая компания, – заявила мэр Липецка Евгения Уваркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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