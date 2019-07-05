Игорь Артамонов: «Все мои заместители и главы районов будут вести страницы в соцсетях»

В усадьбе Скорняково-Архангельское прошёл обучающий форум для журналистов. В нём приняли участие около 200 человек: корреспонденты газет, радио и телевидения, блогеры, руководители районных и региональных СМИ. Обсуждали роль традиционных средств массовой информации в современном мире и дальнейшие пути развития журналистики.

После завершения обучающей программы состоялась встреча с руководителем Липецкой области Игорем Артамоновым. Врио главы региона ответил на вопросы журналистов. Начали беседу с разговора о взаимодействии власти и СМИ. Игорь Артамонов подчеркнул, что заинтересован в продуктивном сотрудничестве и ждёт от журналистов профессионализма.

«Аварии, криминал – это, конечно, собирает много просмотров. Но почему у нас нет хороших журналистских расследований? Это тоже интересно. И для власти важно. Дольщики, транспорт, ЖКХ, образование, медицина – запретных тем нет. Наоборот. Делайте расследования, а мы будем быстрее наводить порядок», – сказал руководитель региона.

Много вопросов было задано о станице Игоря Артамонова в сети Инстаграм. У руководителя региона около 37 тысяч подписчиков. Журналистов интересовало, успевает ли врио главы региона отвечать на комментарии и помогают ли социальные сети решать проблемы населения.

«Я вижу, что Инстаграм работает. Это прямой диалог с людьми. В ближайшее время всем мои заместители и главы районов тоже заведут страницы в социальных сетях и будут общаться с жителями, – ответил Игорь Артамонов. – Система простая – прежде чем обратиться ко мне, нужно написать главе или моему заместителю. Если они не смогут помочь, то это уже будет задача для меня – решать, как дальше работать с этими чиновниками».

Журналисты из Ельца интересовались, есть ли у администрации региона стратегия развития древнего города. Руководитель области ответил предельно кратко: «Стратегия самая простая – навести порядок. И не только в Ельце. У меня есть одна интересная цель – изменить власть в отдельно взятой области. Сделать это так, как ещё нигде в стране не сделано», – сказал Игорь Артамонов.

Беседа длилась около часа. Говорили на разные темы. Последний вопрос прозвучал от главного редактора радио «Липецк-FM» Екатерины Дуловой: «Что Вы считаете своей самой большой заслугой за девять месяцев работы в Липецкой области, и какой серьёзный вызов у вас ещё впереди?»

«На оба вопроса один ответ – люди. Люди – это главное достижение и главная сложность. Это касается и формирования команды, и взаимодействия с жителями региона. Это очень тяжело. Но мы и впредь во главу угла будем ставить интересы людей», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.