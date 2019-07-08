Бойцы липецких студенческих отрядов обучили азбуке электробезопасности около сотни дошколят

Почему лампочки в доме включаются, когда вы щелкаете по выключателю? Как работают машинки на радиоуправлении? И что заставляет вращаться любимые карусели в парках? Стройотрядовцы вместе с ребятами из детских садов совершили удивительное путешествие в волшебный мир электроэнергии.

Малыши узнали, откуда берется электричество, а также сами побывали «маленькими электрончиками» и «ожившими электроприборами». Правила безопасного поведения с электричеством дома и на улице дошколята закрепили в занимательной стихотворной викторине и подвижных играх на свежем воздухе. На память каждому ребенку стройотрядовцы подарили яркие и полезные сувениры.

- В век цифровых технологий дети особенно нуждаются в живом человеческом общении. Важно объяснить ребенку простые истины, которые помогут избежать опасности в повседневной жизни. Такие мероприятия особенно запоминаются детям, и я надеюсь, что совместные усилия педагогов и энергетиков помогут сохранить здоровье детей и сделать их жизнь безопаснее, - отметила воспитатель детского сада № 114 Наталья Медведева.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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