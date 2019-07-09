2019-07-09T10:57:54+03:00
Экономика

Жители Липецкой области стали реже жаловаться на работу энергетиков

«Россети Центр Липецкэнерго» работает над повышением качества обслуживания потребителей
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Управление взаимодействия с клиентами липецкого филиала «Россети Центр» подвело итоги работы за пять месяцев текущего года. За это время поступило четыре тысячи обращений жителей Липецкой области. Это на 17 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина звонков и сообщений связана с уточнением графика плановых отключений электроэнергии на время проведения ремонтных работ, часть связана с технологическими нарушениями. 338 человек пожаловались на качество электроснабжения, в прошлом году таких обращений было на 9 % больше.

- Мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый клиент был удовлетворен нашей работой. Средний срок устранения причины жалобы в этом году составил 18 дней. За это время мы проводим обследование электросетевого объекта и выполняем необходимые работы. В случае если необходим еще и капитальный ремонт линии или подстанции, либо их реконструкция, мы включаем эти мероприятия в инвестиционную программу будущих периодов, - рассказал о порядке работы начальник управления взаимодействия с клиентами филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Букарев.

Сразу несколько каналов для связи предлагают сегодня липецкие энергетики. Прежде всего это портал компании «Россети» www.светлаястрана.рф. Здесь можно оставить сообщение и не позднее, чем через восемь дней на него придет официальный ответ. Кроме того, можно воспользоваться порталом «Россети Центр» www.mrsk-1.ru. И, наконец, бесплатно и круглосуточно работает горячая линия энергетиков, телефон 8-800- 50-50-115.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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