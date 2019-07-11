2019-07-11T11:35:53+03:00
Экономика

«Россети Центр Липецкэнерго» начал проектирование единого центра управления сетями

Энергетики в режиме онлайн будут контролировать 34 тысячи километров линий электропередачи
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Липецкий филиал «Россети Центр» начал разработку проекта масштабной модернизации системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом региона. На сегодняшний день за состоянием линий электропередачи Липецкой области наблюдают из 20 диспетчерских пунктов, они есть в каждом районе. Создание единого центра управления сетями (ЕЦУС) позволит наблюдать и управлять всеми электросетями региона из одной точки. Реформирование системы оперативно-технологического управления является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030 и Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

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- ЕЦУС будет оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами. Это позволит в онлайн-режиме контролировать состояние электросетевых объектов до 110 кВ, анализировать параметры качества электроэнергии и текущие данные о напряжении у потребителя. Кроме того, проект предусматривает интеграцию с «горячей линией» энергетиков. Ожидается, что в результате реализации проекта время реагирования на технологическое нарушение сократится в два раза, - объяснил директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Сергей Коваль.

ЕЦУС расположится в центральном здании филиала в Липецке и займет один из этажей. Работать в нем будут одновременно два десятка диспетчеров. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, а уже к концу 2021 года липецкий электросетевой комплекс будет управляться в новом формате.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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