В Липецке заканчивается прием документов от кандидатов на выборы губернатора

Осталось меньше часа до окончания периода выдвижения кандидатов на должность губернатора Липецкой области. Период выдвижения кандидатов стартовал 12 июня. За 10 дней, до 22 июня успели зарегистрироваться 7 претендентов от политических партий.

В оставшееся время документы в комиссию подали еще два кандидата.

25 июня об участии в выборах заявил 42-летний Андрей Григорьев – начальник Профессионального образовательного учреждения «Липецкая объединенная техническая школа ДОСААФ РОССИИ». Его кандидатуру выдвинули от партии «Патриоты России».

Также подал документы в избирком 53-летний Андрей Плотников. Генеральный директор ООО «Топаз». Его выдвинули на общем собрании областного отделения «Коммунистической партии Коммунисты России».

Итого на пост губернатора претендуют 9 человек, сколько из них пройдет муниципальный фильтр, станет известно после 24 июля. Напомним, период выдвижения завершится в этот четверг, 11 июля, в 18.00. Далее с 14 до 24 июля кандидаты в губернаторы должны представить в избирком листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав образований.

Для прохождения муниципального фильтра каждому претенденту нужно собрать не менее 163 и не более 171 подписи. Как сообщили в пресс-службе избиркома, должно быть не меньше 40 подписей районных и городских советов депутатов, также выдвиженцу должны оказать доверие минимум в 15 районных и городских округах. Кроме этого каждый претендент на пост главы региона должен подать документы и данные о трех кандидатах, как членах Совета Федерации от Липецкой области.