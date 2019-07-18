В этот четверг, 18 июля, в Липецке установили памятник художнику Виктору Сорокину. Сделанный из бронзы монумент подняли на пьедестал, изготовленный из цельного куска карельского мрамора. Скульптурную композицию выполнил народный художник Александр Вагнер. Установка происходила за счет внебюджетных средств. Один из меценатов, Александр Назаров, вложил в памятник художника Виктора Сорокина, своего друга, более 1,5 млн рублей. Предприниматель купил гранит для постамента и оплатил установку изваяния.

В Липецке установили памятник художнику Виктору СорокинуФото: Алена ИВАШОВА

- Я рада, что теперь этот памятник есть в моем родном городе, - рассказывает студентка Елена, - Я учусь на историка и мне интересно знать нашу культурную жизнь города. Тем более, мое задание по практике состоит из описания достопримечательностей Липецка. Вот, еще одна будет в списке. Горжусь нашим городом.

Напомним, что территорию возле памятника, а также и весь бульвар все еще ремонтируют. По словам рабочих, тротуарную плитку постараются уложить ко Дню города. Беговые дорожки из специального материала уже почти готовы.