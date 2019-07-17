2019-07-17T17:02:42+03:00
Общество

В Липецке в сквере на улице Ленина укладывают беговую дорожку

Там же заменили старые плиты на новые
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке в сквере на улице Ленина укладывают беговую дорожкуВ Липецке в сквере на улице Ленина укладывают беговую дорожкуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке завершается первый этап благоустройства сквера Сорокина. От Дома мастера до памятника первому Липецкому уездному Совету почти уложили новую плитку. Рабочие начали устанавливать памятник народному художнику России Виктору Сорокину. Напомним, создатель структурной композиции – народный художник Александр Вагнер.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улице Ленина начали укладывать дорожку для бега из специального покрытия. Она будет закольцована. Предполагается, что длина дорожки составит 1 200 метров.

Напомним, реконструкция бульвара Сорокина стартовала в областном центре 14 июля. Кроме замены разбитых плит, на участке также планируют привести в порядок зеленые насаждения. И соорудить смотровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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