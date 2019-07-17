СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-17T17:02:42+03:00

В Липецке в сквере на улице Ленина укладывают беговую дорожку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Там же заменили старые плиты на новые

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В Липецке завершается первый этап благоустройства сквера Сорокина. От Дома мастера до памятника первому Липецкому уездному Совету почти уложили новую плитку. Рабочие начали устанавливать памятник народному художнику России Виктору Сорокину. Напомним, создатель структурной композиции – народный художник Александр Вагнер.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на улице Ленина начали укладывать дорожку для бега из специального покрытия. Она будет закольцована. Предполагается, что длина дорожки составит 1 200 метров.

Напомним, реконструкция бульвара Сорокина стартовала в областном центре 14 июля. Кроме замены разбитых плит, на участке также планируют привести в порядок зеленые насаждения. И соорудить смотровые площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU