Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем города

В Липецке продолжают широко праздновать 316-летие города. В минувшую пятницу, 19 июля, на территории Городища прошел молодёжный фестиваль "Black Star". Мероприятие началось с танцевального батла между липецкими коллективами.

Клава Кока на Дне Города в Липецке.

Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем городаФото: Кирилл Мишин

Первой на сцену вышла Клава Кока - популярная певица и блогер, которая не только выпускает собственную музыку, но и делает русские каверы на мировые хиты. Певица вышла на сцену под крики фанатов прямиком из своей машины.

Следом за ней на Городище вышел молодой резидент лейбла ARS-N - участник второго сезона шоу «Песни».

Natan - автор хита «Дерзкая», выступил третьим. Он исполнил самое большое количество треков.

Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем городаФото: Кирилл Мишин

Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем городаФото: Кирилл Мишин

Победитель первого сезона шоу «Песни» Ternovoy стал хедлайнером фестиваля. Он исполнил свои хиты «Будущий бывший», «Домофон», «Мега» и другие. Как сказал Олег Терновой, на фестивале в Липецке присутствовали его мама и папа. У отца, кстати, 20 июля день рождения, ему исполняется 53 года. Резидент Black Star сказал, что любит его несмотря на то, что редко об этом говорит. После чего, все 42 тысячи человек хором его поздравли.

Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем городаФото: Кирилл Мишин

Звёзды «Black Star» поздравили липчан с Днем городаФото: Кирилл Мишин

Артисты с удовольствием фотографировались с фанатами и остались в восторге от липчан. На фестиваль так же привезли знаменитые Блэк Стар Бургеры. Праздник завершился красочным салютом, который длился более 3 минут.