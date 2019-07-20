2019-07-20T12:46:05+03:00
Общество

Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом

Алена Ивашова
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Салют на городищеСалют на городищеФото: Алена Ивашова
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На липецком Городище 19 июля состоялся концерт, на котором выступали знаменитые певцы Клава Кока, Ars-N, Натан и Ternovoy.

После яркого фестиваля липчанам показали мини-фильм о работе команды «Black Star» в Липецке. Художники сделали видеоотчет о создании граффити на площади Победы.

Салют.

В завершении прогремел торжественный салют, длительностью в 5 минут. По словам организатора со стороны лейбла «Black Star» его посмотрело около 42 тысяч человек.

20 июля, как сказала мэр Липецка Евгения Уваркина, салют над площадью Петра Великого будет еще красивее и дольше.

Напомним, что масштабное празднование Дня города продлится до позднего вечера и завершится фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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