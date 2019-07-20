Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом
На липецком Городище 19 июля состоялся концерт, на котором выступали знаменитые певцы Клава Кока, Ars-N, Натан и Ternovoy.
После яркого фестиваля липчанам показали мини-фильм о работе команды «Black Star» в Липецке. Художники сделали видеоотчет о создании граффити на площади Победы.
Салют.
В завершении прогремел торжественный салют, длительностью в 5 минут. По словам организатора со стороны лейбла «Black Star» его посмотрело около 42 тысяч человек.
20 июля, как сказала мэр Липецка Евгения Уваркина, салют над площадью Петра Великого будет еще красивее и дольше.
Напомним, что масштабное празднование Дня города продлится до позднего вечера и завершится фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU