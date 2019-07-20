2019-07-20T16:56:14+03:00
Общество

Выступление парашютистов в Липецке состоялось несмотря на ветер

Мастера парашютного спорта отработали номера на отлично [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Выступление парашютистов в ЛипецкеВыступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Завершением грандиозного авиашоу, которое проходило на Набережной Липецка 20 июля, стало выступление парашютистов. После истребителей Су-35С над толпой появился самолет с парашютистами.

Шоу парашютистов. Липецк.

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Всего в показательных выступлениях парашютистов приняли участие 10 человек, включая мастеров из Сербии, которые участвовали в рамках Года Российско-Сербской дружбы.

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Как раз в момент выступления на Набережной поднялся сильный ветер. Несмотря на это, все спортсмены поочередной удачно приземлялись в заданную точку на пляже у реки Воронеж.

Шоу парашютистов на Набережной.

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Парашютисты парили в небе с флагами Липецка, Липецкой области, а также России и Сербии.

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

На счету инструктора по парашютному спорту Марины Чеботаревой 1200 прыжков. Она прыгала с флагом Серюии. Марина призналась, что ветер добавил сложности выступлению.

Шоу парашютистов в Липецке.Инструктор Марина Чеботарева прыгала с флагом Сербии

– Я легкая, поэтому ветер меня уносил, – рассказала Марина Чеботарева. – Была очень рада прыгать именно с флагом Сербии, поскольку это наши друзья и братья.

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Выступление парашютистов в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU

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