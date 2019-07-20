Выступление парашютистов в Липецке состоялось несмотря на ветер
Завершением грандиозного авиашоу, которое проходило на Набережной Липецка 20 июля, стало выступление парашютистов. После истребителей Су-35С над толпой появился самолет с парашютистами.
Шоу парашютистов. Липецк.
Всего в показательных выступлениях парашютистов приняли участие 10 человек, включая мастеров из Сербии, которые участвовали в рамках Года Российско-Сербской дружбы.
Как раз в момент выступления на Набережной поднялся сильный ветер. Несмотря на это, все спортсмены поочередной удачно приземлялись в заданную точку на пляже у реки Воронеж.
Шоу парашютистов на Набережной.
Парашютисты парили в небе с флагами Липецка, Липецкой области, а также России и Сербии.
На счету инструктора по парашютному спорту Марины Чеботаревой 1200 прыжков. Она прыгала с флагом Серюии. Марина призналась, что ветер добавил сложности выступлению.
Шоу парашютистов в Липецке.Инструктор Марина Чеботарева прыгала с флагом Сербии
– Я легкая, поэтому ветер меня уносил, – рассказала Марина Чеботарева. – Была очень рада прыгать именно с флагом Сербии, поскольку это наши друзья и братья.
ИСТОЧНИК KP.RU