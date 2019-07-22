Парк металлургов - новый центр притяжения липчан

Сотни липчан с детьми пришли на открытие нового «старого» Парка металлургов, который буквально преобразился после первого этапа реконструкции (НЛМК затратил на это более 75 млн рублей). Менее чем через 3 месяца парк превратился в действительно удобно-комфортную зону отдыха для взрослых и детей. Здесь появились детские игровые площадки, зко-тропы для любителей пеших прогулок, мини-трассы для велосипедистов и скейтбордистов. Вдоль аллей установлено 122 декоративных неоновых фонаря с аудиосистемой для музыкального сопровождения, отреставрирована входная колоннада, установлены системы видеонаблюдения.

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Совместный проект "Вместе сделаем город лучше"

На церемонии открытия, начавшейся с шествия барабанщиц, присутствовали врио главы областной администрации Игорь Артамонов, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, мэр Липецка Евгения Уваркина.

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- Это наш совместный проект – НЛМК, администрации области и города. Очень символично, что реконструкция парка, которому более полувека, пришлась на юбилейный год – для города и комбината. 65 лет назад Липецку был присвоен статус областного центра, а 85 лет назад завод выплавил первый чугун. Надеемся, что парк станет центром притяжения для липчан и одним из любимых мест для спорта и отдыха, - отметил при открытии Григорий Федоришин.

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Поздравив липчан с новым комфортным местом отдыха, Игорь Артамонов заметил, что это прекрасно, когда удается налаживать сотрудничество бизнеса и власти в интересах жителей.

- Таких примеров много – и не только с НЛМК. Парк металлургов получился замечательный, все сделано грамотно и безопасно, очень красиво и здорово.

А мэр города Евгения Уваркина подчеркнула: «Нам особенно приятно, что комбинат вместе с нами развивает город, делает его лучше». Она поблагодарила врио губернатора за тот новый формат, который он задал чиновникам – как нужно слышать и слушать людей и делать то, что важно.

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«Понравилось все, мы в восторге!»

Еще до церемониальной части праздника всех собравшихся развлекали забавные номера уличных цирковых артистов, а любой желающий мог ознакомиться с экспозицией из истории Новолипецкого комбината. Среди уникальных экспонатов музея под открытым небом были и памятная плита в честь пуска первой доменной печи, и даже гранаты-«лимонки» (макеты), выпускавшиеся НЛМЗ в годы войны.

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А после официального открытия парка снова продолжилась развлекательно-игровая программа – столь насыщенная и разнообразная, что детвора была просто в восторге. Впрочем, и взрослые набрались впечатлений от увиденного «по полной».

Красочным шоу стал велопробег для юных «велогонщиков» – здесь ставка была не на скорость, а креативность. Среди номинаций – «самый юный участник», «самый яркий велосипед», «самый технологичный велосипед». Без призов никто не остался, а вдобавок все желающие получили еще и бесплатное мороженое от организаторов.

Сразу со входа в парк для детей началось увлекательное путешествие по сказочному маршруту. После прохождения лабиринта нужно было сыграть в гига-городки и пройти все препятствия на «минном поле», а итоговым заданием стало преодоление «Гулливеровых штанов». За каждое испытание зарабатывался разноцветный жетончик, собрав коллекцию из которых, можно было получить суперприз. Причем очередь за призами из волшебного сундучка выстроилась немалая – радости у победителей было хоть отбавляй! А еще можно было поиграть на разноуровневых горках, раскрасить в яркие цвета «паровозик мечты», посмотреть «шоу мыльных пузырей», пройти мастер класс по езде на моноцикле и гироскутере, пройтись на ходулях, покрутить обруч и самому изготовить куклу-сувенир.

- Очень довольны, слов нет! Всю жизнь живу здесь и парк теперь просто не узнать, - делится довольная Галина Синдеева. Она пришла с семилетним сыном Ромой, который откровенно сознался, что «особенно понравились гига-городки, обязательно приду еще».

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А 4-х летняя София, пришедшая с бабушкой, рассказала, что успела и покататься на горке, и поиграть в шарики, «получила аж 2 приза».

- Все очень красиво, и сам праздник понравился, просто прекрасно! - впечатлений у самой бабушки – Светланы Дороховой, оказалось не меньше, чем у внучки.

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Второй этап обновлений завершится к концу года

В августе в конце центральной аллеи парка откроют павильон, где разместятся кафе, сувенирные киоски и туалеты. А вторую очередь реконструкции запланировано завершить к концу года. Будут еще построены универсальные спортплощадки для футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, для занятий на турниках – воркаута. Появится и поляна для отдыха и игр. Для посетителей организуют прокат велосипедов, роликов, лыж и коньков. По периметру парка будет организована освещенная вело- и беговая дорожка длиной 2,1 км – в зимнее время она превратится в лыжную трассу. Всего на площади 25 гектаров планируется заменить до 30 тыс кв метров покрытия.

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Проект реализуется на условиях софинансирования совместно Группой НЛМК, администрацией региона и мэрией Липецка. Генеральным подрядчиком и проектировщиком выступила московская фирма, в активе которой реализация такие объекты, как бизнес-школа «Сколково», автозавод «Ниссан» и другие.

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А самое главное, что у липчан появилось еще одно отличное место для семейного отдыха и занятий спортом, где можно получить заряд бодрости и хорошего настроения!

Владимир КУЛИК. Фото автора.