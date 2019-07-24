Безбашенный бюджетный туризм: спастись от колумбийской мафии и попасть в джунгли со змеями вместо лиан

Продолжаем наш рассказ о бесстрашной липецкой путешественнице Юлии. В прошлый раз «Комсомолка» писала о ее приключениях в Эквадоре. Как липчанка искупалась в ядовитом озере, взлетела над землей на качелях, что находятся на краю света. И как пила напиток смерти, приготовленный индейским шаманом. Теперь отправляемся в следующую страну – Колумбию.

Национальная валюта: колумбийское песо

Интернет: бесплатный вай-фай только в отелях и хостелах, в некоторых кафе

Средство передвижения: общественный транспорт (межгород: 400 км около 11$)

Что привезти: считается, что в Колумбии дешевые изумруды

Пробыла: чуть больше месяца

Потратила: 125$

Колумбия

- Страна наркотиков, Пабло Эскобара и криминала. Такие ассоциации возникают у людей, при упоминании о Колумбии. Когда мои знакомые узнали, что я туда отправляюсь, начали меня отговаривать и всячески порицать, - начала свой рассказ липчанка Юлия Шишкина о путешествии по Колумбии.

Первоначальный пункт – город Картахена. Липчанка подтверждает, там действительно есть криминал. Очень жесткий. Как и в большинстве крупных городов страны. Поэтому надо держать ухо в остро. Там нападают на людей, грабят и даже убивают. Как сказала Юлия, «латиноамериканский криминал – это не наши гопники. Они разговаривать не будут». Нападают сразу с ножом. Если нечего взять, могут пырнуть со зла. Ситуация ухудшилась из-за наплыва беженцев из Венесуэлы. Люди бегут оттуда и чтобы прокормить семью, готовы на многое.

Еще одна «визитная карточка» страны – наркотики. По словам липчанки, купить запрещенные вещества предлагают везде. Как рассказала Юлии одна из колумбиек, для местных жителей наркотики – как кофе. И многие, в том числе и сама девушка, периодически их употребляют. Разумеется есть те, кто подсаживаются на наркотики. Тогда человеку остается недолго.

- Я пыталась проехать автостопом, но ничего не получилось, - рассказала Юлия. – Люди не останавливаются не потому, что не хотят помочь. Они просто боятся. Но когда у меня сломался скутер, останавливалась каждая проезжающая машина. Люди выходили и спрашивали, что случилось.

Озеро Laguna del Encanto в парке Los Nevados

Липчанке повезло. Злодеи обходили ее стороной. Но она встречала много людей, - русских, французов и местных, которым пришлось испытать на себе действие колумбийского криминала. Юлия держалась от крупных городов подальше. Ее больше интересовали небольшие поселения, быт людей, природные красоты. В маленьких городах намного безопаснее. Колумбия – страна контрастов. Удивительно, как здесь сочетается жесткий криминал с добродушием местных жителей. О них Юлия отзывается очень тепло.

- В Колумбии очень добрые люди, открытые, - с улыбкой вспоминает девушка. – В гости приглашают, угощают. Живут они «на расслабоне». С утра встанут не спеша, посидят за столиком, потягивая пиво. По вечерам все танцуют сальсу. Слушают они исключительно колумбийскую музыку. Никто ничем не обременен. В провинциальных городишках все еще больше расслаблены. Идешь вдоль домов, люди лежат в гамаках, бабушки в креслах-качалках. Они любят размеренную, спокойную жизнь. И я не понимаю, как эта страна существует.

Не обошлось без приключений. Юлия вместе с подругой решили прогуляться по национальному парку Тайрона. Но билет туда стоил дорого, поэтому они пошли через джунгли. По их расчетам, примерно через 8 часов они должны были выйти к побережью Карибского моря. Казалось бы, что могло произойти с двумя молодыми девушками в непролазных джунглях? Тем более, прошедших «школу жизни» русским лесом. Но заморские заросли оказались коварными. Пока липчанка со своей спутницей пробирались сквозь растительность, солнце скрылось за горизонтом. Шли по навигатору, поэтому в какой-то момент испугались, что сбились с пути. Как только мрак опустился на джунгли, отовсюду начали доноситься устрашающие звуки. Девушки освещали себе путь фонариком, поэтому не сразу поняли, что за висячие лианы обрамляют их тропу. Оказалось, с деревьев свисали змеи. В итоге, любительницы приключений добрались до побережья целыми и невредимыми. Правда, там их ждал еще один сюрприз – небольшое озерцо, из которого торчала морда крокодила. Но животное оказалось довольно спокойное, как и весь колумбийский темп жизни. Мимо него постоянно двигались люди, но крокодилу было все равно.

Так путешественница пробиралась сквозь джунгли

Змеи в джунглях

- Мы проходили мимо деревни индейцев, но они не были похожи на Кечуа, - рассказала Юлия. – На них были белые сорочки. Они не общительны, не гостеприимны. Когда мы шли мимо, они так страшно покосились на нас. По взглядам было видно, если достанешь фотоаппарат – получишь. Поэтому я не стала рисковать. Домики там цилиндрической формы, сделанные из веток. Абсолютно аскетичное жилье. Но есть хозяйство – видела у них курочек.

Деревня индейцев в джунглях

Также Юлия ездила в долину Кокора, где произрастают самые высокие пальмы в мире, в пустыню Desierto de la Tatakoa, каньон Чичамоча. Посмотрела на озеро под названием Laguna del Encanto, что находится в парке Los Nevados. Изучала городок Саленто, где находятся кофейные плантации. А также множество маленьких городишек, с красными крышами, клумбами, бабушками в креслах-качалках. Настоящая колумбийская жизнь. Юлия останавливалась на ночлег через каучсерфинг. Питалась фруктами, овощами, которые там довольно дешевые. Например, манго стоит около 20 рублей.

Колумбия

Пустыня Desierto de la Tatakoa

СОВЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

В страны Латинской Америки говорят только на испанском языке. На английский можно не надеяться. Не стоит гулять по вечерам в больших городах, особенно в Кали, Богота, Медельи. Это 3 самых криминальных города Колумбии. Ни в коем случае даже днем не сверкать техникой. Если достал телефон, то крепко держать в руках. Могут подбежать и выхватить его прямо из рук. Такой инцидент произошел с подругой Юлии. Одеваться как можно хуже, чтобы не привлекать к себе внимание. Не зевать, всегда быть начеку. Инфраструктура туристическая в городах развита хорошо. Можно найти жилье на месте – гостиницы, хостелы, а можно заранее договориться через каучсерфинг с местными. Не стесняйтесь торговаться.

Кстати, при въезде в страну нужно иметь билет в обе стороны. В аэропорту Юлию попросили предъявить обратный билет. Поэтому стоит позаботиться об этом заранее, так как могут не пустить на посадку.

Еще один важный момент - при обмене валюты все банкоматы берут комиссию.

Парк Los NevadosФото: Предоставлено "КП"

Пустыня Desierto de la TatakoaФото: Предоставлено "КП"

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Липчанка Юлия объездила более 30 стран. На этот раз путешественница отправилась покорять страны Латинской Америки. И все это на зарплату учителя. Девушка путешествует внутри страны автостопом, либо передвигается на ощественном транспорте. Ночует в палатке или по программе каучсерфинг. В Эквадоре Юлия купалась в ядовитом озере и пробовала напиток смерти от индейского шамана, чтобы общаться с духами (подробности)