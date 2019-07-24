Безбашенный бюджетный туризм: спастись от колумбийской мафии и попасть в джунгли со змеями вместо лиан
Продолжаем наш рассказ о бесстрашной липецкой путешественнице Юлии. В прошлый раз «Комсомолка» писала о ее приключениях в Эквадоре. Как липчанка искупалась в ядовитом озере, взлетела над землей на качелях, что находятся на краю света. И как пила напиток смерти, приготовленный индейским шаманом. Теперь отправляемся в следующую страну – Колумбию.
Национальная валюта: колумбийское песо
Интернет: бесплатный вай-фай только в отелях и хостелах, в некоторых кафе
Средство передвижения: общественный транспорт (межгород: 400 км около 11$)
Что привезти: считается, что в Колумбии дешевые изумруды
Пробыла: чуть больше месяца
Потратила: 125$
Колумбия
- Страна наркотиков, Пабло Эскобара и криминала. Такие ассоциации возникают у людей, при упоминании о Колумбии. Когда мои знакомые узнали, что я туда отправляюсь, начали меня отговаривать и всячески порицать, - начала свой рассказ липчанка Юлия Шишкина о путешествии по Колумбии.
Первоначальный пункт – город Картахена. Липчанка подтверждает, там действительно есть криминал. Очень жесткий. Как и в большинстве крупных городов страны. Поэтому надо держать ухо в остро. Там нападают на людей, грабят и даже убивают. Как сказала Юлия, «латиноамериканский криминал – это не наши гопники. Они разговаривать не будут». Нападают сразу с ножом. Если нечего взять, могут пырнуть со зла. Ситуация ухудшилась из-за наплыва беженцев из Венесуэлы. Люди бегут оттуда и чтобы прокормить семью, готовы на многое.
Колумбийская жизньФото: Предоставлено "КП"
Еще одна «визитная карточка» страны – наркотики. По словам липчанки, купить запрещенные вещества предлагают везде. Как рассказала Юлии одна из колумбиек, для местных жителей наркотики – как кофе. И многие, в том числе и сама девушка, периодически их употребляют. Разумеется есть те, кто подсаживаются на наркотики. Тогда человеку остается недолго.
- Я пыталась проехать автостопом, но ничего не получилось, - рассказала Юлия. – Люди не останавливаются не потому, что не хотят помочь. Они просто боятся. Но когда у меня сломался скутер, останавливалась каждая проезжающая машина. Люди выходили и спрашивали, что случилось.
Озеро Laguna del Encanto в парке Los Nevados
Липчанке повезло. Злодеи обходили ее стороной. Но она встречала много людей, - русских, французов и местных, которым пришлось испытать на себе действие колумбийского криминала. Юлия держалась от крупных городов подальше. Ее больше интересовали небольшие поселения, быт людей, природные красоты. В маленьких городах намного безопаснее. Колумбия – страна контрастов. Удивительно, как здесь сочетается жесткий криминал с добродушием местных жителей. О них Юлия отзывается очень тепло.
Бабушка отдыхаетФото: Предоставлено "КП"
- В Колумбии очень добрые люди, открытые, - с улыбкой вспоминает девушка. – В гости приглашают, угощают. Живут они «на расслабоне». С утра встанут не спеша, посидят за столиком, потягивая пиво. По вечерам все танцуют сальсу. Слушают они исключительно колумбийскую музыку. Никто ничем не обременен. В провинциальных городишках все еще больше расслаблены. Идешь вдоль домов, люди лежат в гамаках, бабушки в креслах-качалках. Они любят размеренную, спокойную жизнь. И я не понимаю, как эта страна существует.
Парк ТайронаФото: Предоставлено "КП"
Не обошлось без приключений. Юлия вместе с подругой решили прогуляться по национальному парку Тайрона. Но билет туда стоил дорого, поэтому они пошли через джунгли. По их расчетам, примерно через 8 часов они должны были выйти к побережью Карибского моря. Казалось бы, что могло произойти с двумя молодыми девушками в непролазных джунглях? Тем более, прошедших «школу жизни» русским лесом. Но заморские заросли оказались коварными. Пока липчанка со своей спутницей пробирались сквозь растительность, солнце скрылось за горизонтом. Шли по навигатору, поэтому в какой-то момент испугались, что сбились с пути. Как только мрак опустился на джунгли, отовсюду начали доноситься устрашающие звуки. Девушки освещали себе путь фонариком, поэтому не сразу поняли, что за висячие лианы обрамляют их тропу. Оказалось, с деревьев свисали змеи. В итоге, любительницы приключений добрались до побережья целыми и невредимыми. Правда, там их ждал еще один сюрприз – небольшое озерцо, из которого торчала морда крокодила. Но животное оказалось довольно спокойное, как и весь колумбийский темп жизни. Мимо него постоянно двигались люди, но крокодилу было все равно.
Так путешественница пробиралась сквозь джунгли
Змеи в джунглях
- Мы проходили мимо деревни индейцев, но они не были похожи на Кечуа, - рассказала Юлия. – На них были белые сорочки. Они не общительны, не гостеприимны. Когда мы шли мимо, они так страшно покосились на нас. По взглядам было видно, если достанешь фотоаппарат – получишь. Поэтому я не стала рисковать. Домики там цилиндрической формы, сделанные из веток. Абсолютно аскетичное жилье. Но есть хозяйство – видела у них курочек.
Деревня индейцев в джунглях
Также Юлия ездила в долину Кокора, где произрастают самые высокие пальмы в мире, в пустыню Desierto de la Tatakoa, каньон Чичамоча. Посмотрела на озеро под названием Laguna del Encanto, что находится в парке Los Nevados. Изучала городок Саленто, где находятся кофейные плантации. А также множество маленьких городишек, с красными крышами, клумбами, бабушками в креслах-качалках. Настоящая колумбийская жизнь. Юлия останавливалась на ночлег через каучсерфинг. Питалась фруктами, овощами, которые там довольно дешевые. Например, манго стоит около 20 рублей.
Колумбия
КолумбияФото: Предоставлено "КП"
Пустыня Desierto de la Tatakoa
СОВЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
В страны Латинской Америки говорят только на испанском языке. На английский можно не надеяться. Не стоит гулять по вечерам в больших городах, особенно в Кали, Богота, Медельи. Это 3 самых криминальных города Колумбии. Ни в коем случае даже днем не сверкать техникой. Если достал телефон, то крепко держать в руках. Могут подбежать и выхватить его прямо из рук. Такой инцидент произошел с подругой Юлии. Одеваться как можно хуже, чтобы не привлекать к себе внимание. Не зевать, всегда быть начеку. Инфраструктура туристическая в городах развита хорошо. Можно найти жилье на месте – гостиницы, хостелы, а можно заранее договориться через каучсерфинг с местными. Не стесняйтесь торговаться.
Кстати, при въезде в страну нужно иметь билет в обе стороны. В аэропорту Юлию попросили предъявить обратный билет. Поэтому стоит позаботиться об этом заранее, так как могут не пустить на посадку.
Еще один важный момент - при обмене валюты все банкоматы берут комиссию.
КолумбияФото: Предоставлено "Комсомолке"
КолумбияФото: Предоставлено "КП"
Парк Los NevadosФото: Предоставлено "КП"
Пустыня Desierto de la TatakoaФото: Предоставлено "КП"
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Безбашенный бюджетный туризм: напиток смерти от индейцев и «масленица» по-эквадорски
Липчанка Юлия объездила более 30 стран. На этот раз путешественница отправилась покорять страны Латинской Америки. И все это на зарплату учителя. Девушка путешествует внутри страны автостопом, либо передвигается на ощественном транспорте. Ночует в палатке или по программе каучсерфинг. В Эквадоре Юлия купалась в ядовитом озере и пробовала напиток смерти от индейского шамана, чтобы общаться с духами (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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