В Липецке арт-терапевт предложила убивать больных детей

На днях на странице липецкой художницы Оксаны появился пост, вызвавший неоднозначную реакцию людей. Липчанка решила поделиться с подписчиками своим мнением, относительно детей-инвалидов со сложными диагнозами.

- Большинство таких детей нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это дауны или ДЦП или настолько сложные болезни, что мучения для ребёнка неизбежны, - пишет художница. - Не нужно казаться добренькими, просто следует быть разумными.

Липчанка предложила убивать больных детейФото: скриншот сайта

Многих возмутили такие слова. Подписчики тут же стали рассказывать истории про своих знакомых с ДЦП, которые живут как обычные люди - выучились, нашли свою любовь и родили детей. Стоит сказать, что предложение об умерщвлении читать особенно тяжело после небольшого вступления. Женщина начала пост, рассказывая, что вела на форуме "Матери России" мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. И, "глядя на совсем больных", Оксана поняла, что "гуманизма и любви у врачей совершенно нет... В руках садистов медицина несет только вред". То есть, по мнению художницы, гуманизм - это убить ребенка со сложным диагнозом сразу после его рождения, а садизм - это бороться за жизнь такого ребенка. Женщина задалась вопросом, как будут жить эти дети после смерти родителей. А также, как тяжело приходится родителям особенных деток.

В комментариях женщине не раз указали, что такие убеждения - это фашизм. А творческая личность пыталась оправдаться, что печется о здоровье будущих поколений, при этом указала, что у нее в роду "нет генетически больных отклонений", чем вызвала еще больший гнев пользователей. Также 31-летняя женщина призналась, что выступает за чайлдфри (нежелание иметь детей), но в то же время не хочет, чтобы ее внукам "передался страшный ген".

Множество гневных комментариев побудили ее написать еще один пост. Он появился на странице в соцсети в субботу, 27 июля. Оксана повторила, что ей жаль особенных детей и их родителей. Но от своих слов не отказывается: "Да, я считаю, что не стоит подвергать ни физическим, ни психологическим мучениям ни ребенка впоследствии, ни родителя на всю оставшуюся жизнь". А также признается, что сама не смогла бы растить и ухаживать за инвалидом.

Липчанка предложила убивать больных детейФото: скриншот сайта

- И если вылечить невозможно, то стоит просто избавить от мучений! - подчеркивает автор поста. - И нет мне совершенно не стыдно за все мысли и слова, которые я здесь пишу! А родителям сложных детей, конечно же поклон. Я тут за здоровых иногда боюсь: что будет с ними, если вдруг меня не станет, поэтому совершенно по-другому и на деньги смотрю и на жизнь в целом. А как родители эти живут, даже не представляю.

При этом Оксана проводит занятия с особенными детьми, а также на ее странице есть посты, где она просит подписчиков купить ее авторскую раскраску, процент за которую она перечислит нуждающемуся в лечении.

Липчанка предложила убивать больных детейФото: скриншот сайта