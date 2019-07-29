Арт-терапевт из Липецка удалила записи с предложением убивать больных детей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-29T13:59:26+03:00

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Художница Оксана, предложившая убивать деток, рожденных с серьезными патологиями, удалила посты об этом со своей страницы в соцсети. Напомним, на днях липчанка поделилась с подписчиками своим мнением, относительно детей-инвалидов. Женщина написала, что детишек с серьезными отклонениями «нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это Дауны или ДЦП или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны».

«КП-Липецк» удалось связаться с Оксаной. Липчанка признала, что слишком резко выразилась, когда писала пост. А опубликовала его, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые есть в обществе. В том числе и к деткам со сложными диагнозами. А под «умертвить в роддоме», женщина имела ввиду следующее.

- Нужно заниматься своим здоровьем, своим развитием, генная инженерия может этот вопрос решить, медицину нужно активнее поддерживать, - считает женщина. – Эвтаназия – это крайняя степень.

Этим утром, 29 июля, художница удалила два поста, вызвавшие бурную реакцию подписчиков. По словам Оксаны, она сделала это, чтобы люди в комментариях не ругались. Большинство пользователей соцсетей осудили женщину. Однако, нашлись и те, кто поддержал ее пост. Липчанка же не ожидала, что ее мнение наделает столько шума.

- А вы своего мнения не поменяли? После стольких комментариев.

- Какого мнения, что не нужно заниматься этим вопросом? Стоит забить? Продолжать курить и пить, не развивать медицину, не помогать финансово всем больным детям? Про это? Нет, не поменяла.

-Нет, вы же написали, что нужно убивать детей, рожденных с серьезными отклонениями.

- Не нужно никого убивать, - подытожила Оксана.

По словам женщины, она несколько лет работала в школе с сиротами, где были и «сложные» детки. На мастер-класс ее пригласили впервые. Отметим, что за удаленными постами какого-либо сожаления не последовало, как и пояснений.

ИСТОЧНИК KP.RU