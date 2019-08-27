На строительство яслей в Липецке предлагают направить 31,8 млн рублей

В этот вторник, 27 августа, в Липецком горсовете прошла 53 сессия. Парламентарии внесли очередные поправки в главный финансовый документ города на 2019 год. Так, казна города увеличилась на 167 млн рублей.

123,4 млн рублей поступили из областного бюджета. 61,3 млн предлагают направить на субсидии перевозчикам на покупку новых автобусов. 12 млн - на ремонт дорог областного центра. 49,9 млн - на капремонт и бюджетные инвестиции в муниципальных учреждениях образования.

Депутаты горсовета внесли очередные поправки в бюджет городаФото: Юлия КЛЮЕВА

Еще 7,5 млн рублей – субвенции из федерального бюджета. Их выделят на обеспечение жильем ветеранов ВОВ. Около 31,8 млн рублей нужно, чтобы построить ясли для детских садов №17, 30, 32, 37, 38, 50, 119.

72 млн рублей – это средства городского бюджета. Из них 10,9 млн предлагают направить на оплату штрафов и судебных решений. 6 млн пойдут на отсыпку подъездных путей к участкам для многодетных семей в селе Желтые Пески. 3 млн – на устройство тротуаров в скверах Липецка и ДК «Сокол». Для разработки проекта реконструкции и капремонта зданий ГДМ «Октябрь» - 10 млн, ДЮСШ №11 – 5 млн, котельной теплоснабжения ДОУ №66 и №67 – 1 млн рублей. По 2,5 млн рублей предлагают выделить на освещение футбольных полей ДЮСШ №8 «Юность» и СК «Сокол». 4 млн хотят направить на водоснабжение малоэтажной застройки в Желтых Песках. За 3,5 млн планируют купить и установить в городе остановки. 4 млн рублей потратить на ремонт в муниципальном жилье. 5 млн – на ремонт асфальта на территориях дошкольных учреждений. 3 млн рублей – на устройство системы автоматического полива территории Липецкого Городища.

Так, по доходам бюджет на 2019 год с учетом всех изменений составит 14,1 млрд. рублей. По расходам – 14,9 млрд. рублей, с дефицитом в 769 млн рублей. Дефицит казны уменьшился на 12 млн рублей. 32 депутата одобрили такие поправки. 5 человек воздержались. 1 голос против.

Депутаты горсовета внесли очередные поправки в бюджет городаФото: Юлия КЛЮЕВА

Парламентарии обсудили еще несколько вопросов. Один из них – относительно внесения изменений в Правила землепользования и застройки Липецка. Депутат Николай Быковских спросил, могут ли возникнуть конфликты между местными жителями и строительными компаниями относительно точечной застройки, как уже было ранее. И как не допустить этого.

- Эта тема всегда болезненна, - прокомментировал председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков. – И мы всегда должны включаться. Если чиновник где-то упустил конфликтную составляющую, мы должны вовремя вмешаться, чтобы не довести ситуацию до точки кипения.

Первый заместитель председателя горсовета Федор Жигаров добавил, что по каждому объекту, где планируются изменения, провели публичные слушания. В горсовет пришли те проекты, которые одобрили в ходе слушаний. Те, что получили положительные заключения в администрации города и у комиссии горсовета.