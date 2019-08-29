ООО «СХП «Мокрое»: «Наша цель одна – эффективно развиваться»

Расположенное в 3-х районах области – Лев-Толстовском, Добровском и Лебедянском, СХП «Мокрое» сегодня по праву в числе лучших предприятий АПК региона. Сюда едут за опытом из других областей, здесь неоднократно бывали европейские специалисты-аграрии, по оценкам которых молочный комплекс предприятия соответствует евростандартам.

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Когда все на уровне

Потенциал многопрофильного предприятия действительно впечатляет. Площади обрабатываемых сельхозугодий составляют почти 25 тыс га. СХП «Мокрое» располагает современным элеватором, перерабатывающими мощностями, парком энергонасыщенной техники количеством более 200 единиц. Предприятие, где важнейшее направление животноводство, полностью обеспечивает себя кормовой базой. На сегодняшний день в СХП «Мокрое» более 7300 голов КРС голштинской породы, свыше 6 тыс. голов свиней и около 4 тыс. овец мясной и шерстно-мясной пород. Ежесуточно предприятие производит 92 тонны отборного молока, и уже к концу года этот результат намереваются увеличить до ежедневных 100 тонн.

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«Мы довольны нашими показателями»

«Послужной список» наград, призов предприятия за высокие достижения в животноводстве, растениеводстве огромен. И на состоявшейся недавно 57-й областной выставке племенного животноводства СХП «Мокрое» оказались верны себе - без золотых медалей не остались. Их телочки черно-белой голштинской породы, а также овцы цигайской и эдильбаевской пород были признаны лучшими. Всего на выставку агрофирма привезла 30 животных, а фаворитом публики стал роскошно-пушистый баран «Белый дьявол», сюжет о котором показали по Первому каналу ТВ.

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Награду от врио губернатора области Игоря Артамонова за добросовестный труд получил и работник СХП «Мокрое», оператор машинного доения Александр Шитиков (он был награжден также Почетной грамотой главы Добровского района).

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- Наш труд достойно оценен на выставке – это приятно. В целом мы довольны результатами. Очень хороший год в плане показателей по зерновым и техническим культурам, по животноводству. То, что планировали, на сегодня выполнено, - отмечает гендиректор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Мокрое» Ольга Викторовна Корвякова.

Бытует мнение, что животноводство – это сложное и заведомо убыточное направление, но в случае с СХП «Мокрое» все наоборот. Здесь справедливо полагают, что это вполне успешный бизнес – просто все зависит от подхода к делу, упорного труда, следования передовым технологиям. По животноводству у предприятия очень хороший ресурс – есть и активы, и собственная кормовая база, и грамотные специалисты. В ближайших планах агрофирмы – расширение комплекса на 700 скотомест, все животные уже закуплены в Дании.

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Из сел уезжают, а в Мокрое – приезжают

Село Мокрое еще три десятка лет назад было на грани выживания. Фактически его ждала печальная участь – исчезнуть с карты России. Но в начале 90-х здесь стартовал социальный проект. Благодаря инвестору - крупнейшей строительной компании региона и лично Виктору Александровичу Григорьеву, село начало преображаться. Здесь было создано сельхозпредприятие «Мокрое», на месте развалившегося колхоза со временем развернулась многопрофильная агрофирма с отличной производственной базой. Сегодня это градообразующее предприятие не только для Мокрого, где уже проживает около тысячи человек, но и для прилегающих сел. И сюда продолжают приезжать, семьями – в том числе из Москвы и Воронежа. Сегодня в агрофирме трудится 617 человек (помимо сезонных работников), большей частью это молодые специалисты. Предприятие расширяется, соответственно пополняется и штат. Все приезжающие специалисты обеспечиваются жильем – 2-3-х комнатной квартирой, (всего инвестором построено около 200 квартир), причем расходы по коммуналке берет на себя предприятие. И люди ценят такую поддержку, трудятся с отдачей, ведь благодаря предприятию у них стабильная работа и хорошая зарплата, развитая инфраструктура на селе.

- Мне повезло, что работаю в таком интересном, перспективном хозяйстве. У нас такие планы развития, которые действительно вдохновляют, уже есть бюджет на 2020 год, - делится Ольга Викторовна. – На предприятии очень хороший кадровый состав – специалисты молодые, грамотные, их тщательно подбираем. Готовим и резерв – будущих работников предприятия, которые получают аграрные специальности в колледжах, вузах. Стараемся перенять все новое, передовое - наши сотрудники участвуют в различных выставках, обучающих семинарах, набираются опыта и заграницей.

Пристальное внимание предприятие уделяет развитию социальной сферы. Понятие «социальная ответственность бизнеса» для него не просто набор слов. Здесь оказывают регулярную помощь семи школам и детсадам, находящимся на землях предприятия, помогают в благоустройстве сел 3-х районов. Агрофирма участвует во всех мероприятиях, проводимых в Мокром, сейчас идет подготовка к Дню села, которое состоится в середине октября. А к началу учебного года предприятие решило сделать подарок для сельских ребятишек – организовать им экскурсию в Москву. И еще: у СХП «Мокрое» есть большое желание построить для жителей села крытый оздоровительный комплекс. Очень верится, что эти планы скоро воплотятся в жизнь.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.