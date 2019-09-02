Лев едва не убил женщину во время гастролей цирка в Липецке

Жуткое ЧП, которое едва не обернулось гибелью человека, произошло во время гастролей цирка «Арена-Ягуар» в Липецке. Все случилось 25 августа, во время выступления на площадке у спорткомплекса «Звездный». Оттуда в городскую больницу скорой помощи привезли израненную 25-летнюю женщину. На лице и теле липчанки были следы от когтей крупного хищника. Как выяснилось, женщину едва не убил лев.

Об инциденте стало известно спустя почти неделю, когда пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и СМИ. По версии женщины, во время перерыва она вышла подышать свежим воздухом и оказалась рядом с вольером. Липчанка только успела увидеть когтистую лапу, затем почувствовала удар и потеряла сознание. Очнулась уже в больнице перебинтованная.

Совершенно иная версия у сотрудников цирка, которые уже уехали с гастролями в другой город.

«ЖЕНЩИНА БЫЛА НЕТРЕЗВАЯ»

– Женщина была пьяна, – сообщили «КП-Липецк» в администрации цирка, – она пришла с мужчиной и 6-летним ребенком. Еще перед началом представления на входе администратор почувствовал запах и предупредил зрительницу, что в таком виде перед животными появляться нельзя. Но дама казалась адекватной, в итоге после уговоров, ее впустили.

По словам сотрудников, во время выступления взрослые поссорились и мужчина ушел. После первого акта объявили 20-минутный перерыв и женщина вышла на улицу, оставив дочку одну в зале. Это заметили администраторы и остались смотреть за ребенком. Мама отсутствовала долго, уже по окончанию второго акта брошенным ребенком заинтересовался замдиректора, которому объяснили ситуацию и пошли искать маму.

Как раз в этот момент в другой части цирка разворачивалась жуткая картина.

– Вольеры с животными находятся на строго огороженной территории, – поясняет администрация. – Там стоит железный забор, вокруг висят баннеры, расставлены таблички с крупными буквами «Осторожно хищник», а по периметру, образуя закрытый квадрат, припаркованы фуры.

Проход к хищникам был закрыт

Выходит, что женщина пролезла под фурой, обошла баннеры, проигнорировала предупреждающую табличку, перелезла через забор и так оказалась у вольера с опасным хищником. Там же, на другом конце 9-метровой клетки, находился смотритель, который осматривал животных после выступление и готовил к транспортировке в закрытые вольеры. Далее события развивались мгновенно.

– Он (смотритель) услышал шум, повернулся и увидел пьяную женщину, которая стояла, не понимая, где находится, – рассказывают в администрации, – в этот же момент лев молниеносно просунул лапу между прутьев и схватил женщину.

НАПАВШИЙ НА ЧЕЛОВЕКА ЛЕВ БОЛЬШЕ НЕ ВЫСТУПАЕТ

Сотрудникам цирка удалось вырвать липчанку из лап крупного хищного зверя. Они тут же вызвали «скорую», а пока та ехала, обработали раны и наложили повязки. Дочку пострадавшей отвезли к родственникам также члены администрации, один из администраторов поехал в больницу.

– Уже в больнице женщина сказала, что считает себя виноватой и подавать заявление не будет, – уверяет администрация. – Медосвидетельствование на алкоголь она проходить отказалась. При этом написала расписку, где указала, что претензий к цирку не имеет, что сама пролезла на частную территорию и была пьяна. На следующее утро женщина благодарила сотрудников цирка, которые спасли ей жизнь вырвав из лап опасного зверя. Есть видеозапись.

Тот лев пока не выступает, сейчас с ним работают дрессировщики, им предстоит оценить состояние зверя после нападения на человека. Дальнейшая судьба животного пока неизвестна. Жизни женщины уже ничего не угрожает. К счастью, хищник не задел жизненно важные органы и не лишил липчанку конечностей, но шрамы от когтистых лап на лице и теле еще долго будут напоминать о страшных событиях и чудесном спасении.

В полиции пока идет проверка.

– Заявление поступило 29 августа, в настоящее время идет проверка, после которой будет принято процессуальное решение, – рассказали «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Степень тяжести травм устанавливается.

Закончится ли проверка уголовным делом, также пока неизвестно. В данном случае проверяющие могут усмотреть нарушение техники безопасности.

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