Циркового льва, который едва не убил женщину в Липецке, отдадут в зоопарк

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-02T16:25:40+03:00

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Стала известна судьба хищника, который напала на женщину во время гастролей цирка «Арена-Ягуар». Напомним, инцидент, который едва не стоил человеку жизни, произошел 25 августа на площадке у спорткомплекса «Звездный», где выступал цирк-шапито.

Лев изорвал лицо и тело женщине, которая имела неосторожность подойти к огороженному вольеру. Липчанку успели вовремя вырвать из лап зверя, благодаря чему, все обошлось без летального исхода и критических увечий. В подробностях случившегося и кто виноват разбирается полиция, а вот цирковая жизнь хищника на этом закончилась.

После инцидента с животным поработали дрессировщики, которые пришли к выводу, что выступать на публике зверю больше нельзя. Как рассказали «КП-Липецк» в администрации цирка, льва теперь отдадут в зоопарк.

– Лев абсолютно здоров, усыплять его точно не будут, – ответили на вопрос сотрудники шапито.

ИСТОЧНИК KP.RU