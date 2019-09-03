Пропавшую под Липецком 8-летнюю девочку ищут в лесу

В Липецкой области продолжаются поиски 8-летней Марии Петровой, которая пропала в понедельник утром. Напомним, девочка ушла из дома в селе Паниковец Елецкого района около 6 утра, с тех пор ее больше никто не видел.

Как сообщили «КП-Липецк» в организации «Поиск пропавших детей», семья Марии приехала в Липецкую область из Белоруссии. Здесь девочка жила с мамой, родственников и таких знакомых, к которым могла бы уйти школьница в Липецкой области у семьи нет.

– Мама рано утром пошла кормить скотину, а когда вернулась, в 6.30, Марии уже не было дома, – рассказали волонтеры поисковой организации. – Поиски шли всю ночь, до 5 утра прочесывали лес, сейчас наши волонтеры снова там.

Известно, что семья глубоко религиозная, поэтому у ребенка почти нет фото. Также, из-за религиозных убеждений, в доме не было такой техники, как компьютер или телевизор.

Как выяснилось, тревогу забила директор школы, когда Мария не пришла на линейку утром 2 сентября. Педагоги связались с мамой и выяснив, что она тоже не знает, где девочка, обратились в полицию. Собака взяла след от дома и довела поисковиков до леса, где теперь ищут Машу.

– Ни пропавшая девочка, ни ее родители не состояли на учете в полиции, включая отдел по делам несовершеннолетних, – пояснила «КП-Липецк» и.о. начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – Семья не считалась неблагополучной.

В районе, где пропал ребенок сейчас работают кинологи и следователи. Также правоохранительные органы выясняют, как складывались отношения у девочки в школе и в семье. Отрабатываются различные версии исчезновения Маши. Всего в поиске ребенка, включая волонтеров, полицию, следственный комитет и неравнодушных добровольцев, участвуют более 50 человек.

Маше на вид 8-9 лет, рост 120-130 сантиметров, волосы русые. Она вышла из дома в черной юбке, белой кофте, и в белом платке с зелеными цветочками.

Просьба к каждому, кто видел Марию Петрову после пропажи, знает какие-либо подробности ее исчезновения или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8-910-742-98-27 – следственный комитет; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры.